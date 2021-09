BIDs in Gießen kritisieren: "Sehr lautstarke Interessengruppen"

Welcher Verkehr wo in Gießen künftig rollen soll, regelt der Verkehrsentwicklungsplan, der derzeit entsteht. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Als Grüne, SPD und "Gießener Linke" noch vor der Kommunalwahl den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring auf den Weg bringen, schlagen die Wellen hoch. Es wird emotional. Befürworter und Gegner stehen sich gegenüber, nicht bloß unter den Wahlkämpfern. Mit dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) will die Stadt die Verkehrsdebatte ordnen und versachlichen - ein Zwischenbericht liegt mittlerweile vor.

Unwidersprochen bleibt er nicht. "Die Mehrheit der Gießener Bevölkerung (die wohl mit dem bestehenden Zustand wenigstens halbwegs zufrieden ist) wurde an dem Prozess nicht beteiligt. Kleine, aber sehr lautstarke und aktive Interessengruppen, die ohne Abschaffung der Automobile den Weltuntergang befürchten, dominierten daher das Verfahren", moniert Thomas Kirchhof als Vorsitzender des BIDs Marktquartier in Namen aller BIDs und des Vereins "Neuenweg".

900 000 Menschen

Ebenfalls aufgefordert durch die Stadt äußert sich auch die Kreishandwerkerschaft. Sie zweifelt die Datengrundlage an: "So wurden Mobilitätsdaten ausschließlich durch Haushaltsbefragungen der Gießener Bevölkerung erhoben. Verkehrsdaten zur Mobilität des Umlandes im Stadtgebiet fehlen hingegen. An dieser Stelle wird der Zwischenbericht nicht der Bedeutung Gießens als Oberzentrum mit einem Einzugsbereich von 900 000 Menschen gerecht, die zwar nicht in Gießen wohnen, aber hier ihrer Arbeit nachgehen, einkaufen, sich erholen und somit auch wesentlich zum Verkehrsaufkommen beitragen", kritisieren Kreishandwerksmeister Kay-Achim Becker und Hauptgeschäftsführer Björn Hendrischke.

Welche Rolle spielt das Auto zukünftig im Stadtverkehr? Werden mehr Busse rollen oder ist ein Plus an Radverkehr geplant? Das sind grundsätzliche Fragen der Verkehrsentwicklungsplanung, die Gießen mit dem VEP neu aufstellen lässt. "Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren durch vielfältige Einflüsse und Trends, beispielsweise im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes, in demografischen Tendenzen oder in der Stadtentwicklung, verändert. (...) Aus diesen Entwicklungen ergeben sich neue Ansprüche und Herausforderungen an die Mobilität der Menschen in Gießen sowie die Entwicklung des Verkehrs in der Stadt", heißt es im Plan. Zu den Themen des Zwischenberichts zählt die Bestandsaufnahme.

Unter den Einzelaspekten, die Kirchhof kritisch betrachtet, findet sich neben der Beteiligung der Bürger auch der sogenannte "Modal Split". Er gibt die Anteile verschiedener Verkehrsarten in der Stadt an. "Die Zahlen zum Modal Split beziehen sich ausschließlich auf die Gießener Einwohner. Die in weit höherem Maß auf das Auto angewiesenen Beschäftigten, Kunden und sonstigen Besucher der Stadt sind nicht mit erfasst. Der Anteil der Pkw-Nutzung ist also noch weit höher als in diesen Zahlen ersichtlich." Deutlich zeigten die Zahlen allerdings, dass die Radverkehrsförderung zwischen 2013 und 2018 den Anteil des Kfz selbst bei den Einwohnern Gießens nicht wesentlich verändert habe. Kirchhof: "Der an sich erfreulichen Zunahme des Radverkehrs stehen nur entsprechend sinkende Anteile der Fußgänger und Busbenutzer gegenüber." Beim Pendlerverkehr betrachte der VEP-Abschnitt nur die einpendelnden Beschäftigten. "Zahlen für die übrigen Besucher der Stadt, die hier zum Beispiel Ärzte, andere Dienstleister, kulturelle Einrichtungen, Behörden oder Einkaufsstätten aufsuchen müssen oder wollen, wurden offenbar nicht erhoben, dies wird nur als 'eine kaum abschätzbare Zahl' angegeben. Hier fehlen also noch völlig die Daten für eine vernünftige Einschätzung künftiger Maßnahmen", stellt der BID-Vorsitzende fest. Auch die Kreishandwerkschaft vermisst Pendlerzahlen: "Es stellt sich insoweit die Frage, welche validen Daten berücksichtigt wurden, die auf vergleichbaren wissenschaftlichen Erhebungen beruhen und Rückschlüsse auf den bedeutsamen Pendlerverkehr zulassen. Diese fließen in dem Zwischenbericht lediglich oberflächlich für die Berufspendler durch Zahlen der Agentur für Arbeit ein, geben aber überhaupt keine Auskunft über die Art und Weise der Mobilität. Keine Erhebungen existieren zum Verkehr, der zum Beispiel durch Freizeit- und Einkaufsbesucher entsteht. Der Anspruch an den zu erstellenden Verkehrsentwicklungsplan sollte sein, alle wichtigen und wesentlichen Daten, die für die Erstellung erforderlich sind, auf wissenschaftlicher Grundlage zu erheben."

ÖPNV optimieren

Die Analyse zum Öffentlichen Personennahverkehr haben Becker und Hendrischke im Blick: "Eine Änderung im Mobilitätsverhalten der Umlandbevölkerung, die für das Oberzentrum eine wesentliche Rolle spielt, wird insbesondere im interkommunalen Bereich nur dann gelingen, wenn tatsächlich ein leistungsfähiges und attraktives Angebot sowohl im Nah- als auch im Regionalverkehr besteht." Kirchhof wendet sich dem Thema ebenfalls zu und merkt unter anderen an, dass der Zwischenbericht zu wenig "auf die mangelhafte Vertaktung mit dem Bahnverkehr und die sonstigen Verkehrsbedarfe aus dem/ins Umland eingeht, (...)."