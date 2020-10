Bienen ziehen bei der Wohnbau Gießen ein

Die Bienen der Familie Hewelt (in den weißen Schutzanzügen) haben ihre neue Heimat auf dem Wohnbau-Dach gefunden. Foto: Scholz

GIESSEN - 90 Wohneinheiten hat die Wohnbau in einer großen Anlage in der Alfred-Bock-Straße. Vier kleine Domizile sind jetzt auf dem Dach dazu gekommen - allerdings für Bienen. Sie gehören der Familie Hewelt und stammen aus einem Projekt der Liebigschule. "Beteiligt an der Imkerei ist unsere gesamte Familie. Meine Frau Antje und ich haben uns das notwendige Wissen angeeignet, tragen die Verantwortung und führen die wesentlichen Arbeiten durch. Unsere Kinder Imke, Klara und Arne sind gern mit dabei und kommen im Imkerschutz auch an die Beuten heran", sagt Torsten Hewelt. Auf der Suche nach einem neuen und größeren Standort seien die Hewelts auf das Wohnbau-Dach aufmerksam geworden, erklären Volker Schomber, Teamleiter des Technischen Bestandsmanagements der Wohnbau, und Florian Siewert, Bestandsmanagement bei der Gesellschaft. Die Wohnbau mache gerne mit und habe bloß den Schlüssel für den Dachzugang zur Verfügung gestellt. Sonst habe das Unternehmen keinerlei Arbeit mit den Bienen.

AG an der Lio

Es ist kühl und leicht diesig und damit offensichtlich kein besonders angenehmes Bienenwetter. Denn auf dem großen Flachdach in der Alfred-Bock-Straße verirrt sich an diesem Morgen kaum ein Exemplar aus seiner Holzkiste. Ihre Wurzeln haben die Völker, die erst vor Kurzem aus der Nachbarschaft in schwindelnde Höhen umgezogen sind, in der Imker-AG der Liebigschule, die Klaus Behnen leitet. "Ich habe mit der Imkerei als Privatmann angefangen und bin von unserem ehemaligen Schulleiter angesprochen worden, ob wir so etwas nicht auch in der Schule machen könnten", erzählt der Lehrer. Ausgestattet mit einem Startkapital von 3000 Euro von zwei Stiftungen habe man dann ab 2011/12 AGs für die fünften und sechsten Jahrgänge angeboten, die "sehr stark gewählt wurden." Im Kern geht es bei der Arbeit mit den Schülern unter anderem darum zu vermitteln, welche Bedeutung Bienen haben, welche Leistung sie erbringen, wie die Tiere leben oder welchen Bedrohungen sie ausgesetzt sind. Zudem stehen die Tätigkeiten des Imkers im Jahresverlauf im Fokus. Im Schnitt lebten zehn Völker in der Schule, die sich natürlich auch vermehren. Deshalb hat die Lio Tiere an Interessenten abgegeben. Dazu zählt die Familie Hewelt, deren Bienen nun auf dem Wohnbau-Dach ihre Heimat gefunden haben.

Insbesondere Tochter Imke sei durch die Imker-AG an der Lio mit vielen Punkten der Imkerei bereits vertraut und führe Arbeiten mit den Eltern gemeinsam aus, berichtet Torsten Hewelt. "Arne und Klara beobachten alles sehr genau, einfache Handgriffe dürfen sie auch machen. Imkerei und Verarbeitung der Bienenprodukte wie Wachs und Honig sind zu einem wesentlichen Gesprächsthema geworden", führt der Familienvater aus. Besonders im Frühjahr, wenn viele Entscheidungen bezüglich der Völkerführung zu treffen seien, würden diese gemeinsam diskutiert.

Die Mieter der Wohnbau freuten sich über die neuen Mitbewohner, berichten Schomber und Siewert. Der Umzug der Tiere sei reibungslos verlaufen.