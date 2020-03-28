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Samstag, 28.03.2020 - 09:00
5 min

"Biggest Loser"-Dritter aus Gießen: "Fühle mich wie neugeboren"

Der Gießener Student Abdalla Abdi hat 67,8 Kilo abgespeckt und es damit bei "The Biggest Loser" auf den dritten Platz geschafft. Im Interview spricht er über seine Motivation und hat eine klare Botschaft für all diejenigen, die abnehmen möchten.

Von Jasmin Mosel
Kaum wiederzuerkennen: Abdi mit seinem Startgewicht und im "Biggest Loser" Finale. Fotos: Sat.1/Willi Weber/ Arya Shirazi

Kaum wiederzuerkennen: Abdi mit seinem Startgewicht und im "Biggest Loser" Finale. Fotos: Sat.1/Willi Weber/ Arya Shirazi

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