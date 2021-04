Bilder, Blätter, Biotope

Katja Ebert-Krüdener (rechts) und Line Krom widmen sich in ihrer Ausstellung der Pflanzenwelt. Fotos: Schultz

GIESSEN - "Blattwerk" heißt pfiffig die bemerkenswerte Ausstellung, die zwei Künstlerinnen jetzt in der Galerie am Hardthof zeigen. Die Heuchelheimerin Katja Ebert-Krüdener ("Eminusk") und die Frankfurterin Line Krom präsentieren darin die verschiedenen Aspekte, die Welt zu betrachten, mit denen sie sich gerade beschäftigen. Beim "Soft Opening" am Wochenende durften allerdings nur ein paar Besucher in die Galerie.

Beim Betreten des Ausstellungsraums bemerkt man sofort die kontrastreiche Balance, in der sich die Arbeiten befinden. Links steht eine Plastikflasche auf einem mit schwarzer Folie bedeckten Tisch, in der Pflanzen wachsen und gedeihen (Krom: "auf Galeriestaub"), das ist die erste Version von "Blattwerk". Rechts hängen unzählige grafische Blätter an den Wänden. Im Obergeschoss sind mehrere Flaschen zu einer skulpturalen Installation kombiniert. Durch die Auswahl der Pflanzen entsteht dabei jeweils eine florale Inszenierung. An der linken Wand unten hängt ein großes farbiges Bild Kroms, das aus einer symmetrischen Vervielfältigung von Fotos von Wurzelballen stammt ("o.T."), daneben eine auf den ersten Blick verwirrende, aquarellistisch anmutende Arbeit, die Entwicklungsphasen von Pflanzen darstellt. Line Krom hat für diese Ausstellung gleichsam ein wegen des Lockdowns abgebrochenes Projekt aus dem Frauen-Museum in Wiesbaden importiert.

Katja Ebert-Krüdener (geboren 1966 in München) studierte Psychologie, Philosophie, Physik, Chemie und Kunstpädagogik in Würzburg und Gießen sowie Freie Malerei in Trier. Seit 2014 ist sie Mitglied des Oberhessischen Künstlerbundes. Sie lebt in Heuchelheim. Das forschende Interesse der Malerin gilt gleichermaßen der Farbe in ihrer physischen und physikalischen Natur wie ihrem emotionalen Potenzial.

Violetter Schimmer

Line Krom, Jahrgang 1979, ist bildende Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin. Sie studierte in Frankfurt, London und Berlin und erforscht wirtschaftliche Konzepte auf ihren ästhetischen Gehalt, indem sie Vorbilder aus der Arte Povera mit aktuellen gesellschaftlichen Diskursen zu Themen wie Prekariat, Empowerment und Komplizenschaft verbindet. Ihr inhaltlicher Fokus liegt auf der Umwelt und den wissenschaftlichen Verhältnissen, wobei in der Hardthof-Ausstellung der Aspekt mit der Goldgewinnung die Sache Kroms ironisch ins Schweben bringt. In der Ausstellung zu sehen sind mehrere Flaschen, in denen winzige geschlossene Biotope leben. Zu ihrer Pflanzendarstellung an der unteren Wand zählen auch fast comic-haft gestaltete naturwissenschaftliche Texterläuterungen. Kroms größte, fast schon monumentale Arbeit auf der Empore wirft einen Blick auf ein weiteres Biotop mit einem mysteriösen violetten Schimmer, der von einer UV-Lampe stammt.

Katja Ebert-Krüdener sorgt mit ihren zahlreichen Cyranotypien zugleich für eine lebende Installation, da die Blätter zum Teil ausgetauscht werden sollen. Das lässt sich als imposantes Mosaik rezipieren, das mit einer fast endlos scheinenden Fülle der Eindrücke fast schon herausfordert, wäre die Wirkung bei aller Inspiration nicht gleichzeitig so beruhigend. Es sind gleichsam große Bilder zum darin Umherwandern. Die kundig gesetzten Farbakzente beleben das vielfältige Ganze zusätzlich.

Zu dieser sprudelnden Vielfalt kommen noch markante Einzelblätter. Das sind zum Teil fotografische, realistisch gehaltene Arbeiten, mal auch reine Grafik. In der Totale wirken sie abstrakt, die nahe Betrachtung offenbart diverse Gegenständlichkeit. Alle diese Blätter könnten als Einzelwerke bestehen, im Zusammenspiel entwickeln sie eine besondere Kraft. In "Blattwerk" umspielen die konkreten Ebenen der Arbeiten dieser Künstlerinnen einander, die auch für inhaltliche Überschneidungen sorgen. Es ist eine anregende, sehenswerte Schau.

Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag, 16. und 17. April, von 16 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 18. April, von 13 bis 16 Uhr. Zugelassen sind vier Besucher gleichzeitig, nur nach telefonischer Vereinbarung unter 0163-1755042. Online kann die Schau unter www.eminusk.com/blattwerke.html besichtigt werden. Eine Online-Veranstaltung via Zoom gibt es am 16. April um 18 Uhr.