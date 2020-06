Bildung und Wissenschaft in der EU stärken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bonn/Giessen (red). Kommende Woche übernimmt Deutschland für sechs Monate die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) erwartet von der Bundesregierung, während der Präsidentschaft die Weichen für eine Stärkung von Bildung und Wissenschaft in der EU zu stellen. Zentral seien insbesondere die Themen Brexit-Verhandlungen, Wissenschaftsfreiheit und Erasmus-Austausch, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Die weltweite Corona-Pandemie zeigt uns erneut: In der EU der 27 können wir nur erfolgreich bestehen, wenn grenzübergreifend eng und einvernehmlich geplant und gehandelt wird", sagte der Präsident des DAAD sowie der Gießener Justus-Liebig-Universität (JLU), Joybrato Mukherjee. Dies gelte insbesondere für die Bereiche Bildung und Wissenschaft: "In einer sich rapide ändernden Weltordnung müssen wir die in der EU verteilten intellektuellen Kapazitäten für zentrale Anliegen bündeln, um als hochattraktiver Lehr- und Forschungsstandort weltweit konkurrenzfähig zu bleiben. Die Bundesregierung hat in ihrer Ratspräsidentschaft die Gelegenheit und Verantwortung, sich umfänglich dafür einzusetzen, dass Wissenschaft und Bildung in der EU gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgehen."

Zentrale Punkte

In den laufenden Brexit-Verhandlungen gelte es, Bildung und Wissenschaft zu einer Priorität zu machen. "Es ist für die EU und das Vereinigte Königreich eindeutig ein Gewinn, wenn beide Seiten nach dem Ende der Übergangsfrist in Forschung und Lehre weiterhin so eng wie möglich kooperieren", so Mukherjee. Zudem müsse die Wissenschaftsfreiheit in Forschung, Lehre und Transfer in allen Ländern der Union verteidigt und gestärkt werden. Weiterer zentraler Punkt sei die Einwirkung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf eine auskömmliche Finanzierung des Erasmus-Programms bis 2027.

Die deutsche Ratspräsidentschaft plant laut Ankündigung das Krisenmanagement und den Wiederaufbau nach der Corona-Krise sowie unter anderem die Themen "Green Deal", digitale Transformation und die Stärkung der Einheit der EU in den Mittelpunkt der kommenden sechs Monate zu stellen. Der DAAD unterstützt diese Themen mit verschiedenen Aktionen, Programmen und digitalen Veranstaltungen. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie Stärkung des Zusammenhalts in Europa.

Als Höhepunkte nennt der DAAD zwei Veranstaltungen, die mit physischer und virtueller Präsenz stattfinden: Am 1. Oktober versammeln sich DAAD-Alumni aus allen EU-Ländern unter der Schirmherrschaft von Bundesaußenminister Heiko Maas in Berlin. Das Motto der Veranstaltung: "Eine Idee für Europa". Im Anschluss widmet sich ab dem 5. Oktober eine Konferenz der Frage, wie Internationalisierung im Licht der digitalen Transformation neu gedacht werden kann. Gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek diskutieren rund 300 internationale Experten die Herausforderungen der Hochschulinternationalisierung. Im Fokus stehen Themen wie Politikdialog und Prozessinnovation.