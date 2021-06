"Bin Gießener durch und durch": Frederik Bouffier (CDU) strebt OB-Amt an

Frederik Bouffier gehört seit 2016 Stadtparlament und Kreistag an und ist JU-Bezirksvorsitzender. Foto: CDU-Kreisverband

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nun also ist es endlich raus: Frederik Bouffier heißt ihr Kandidat, den die CDU am 26. September ins Rennen um das Oberbürgermeister-Amt der Stadt Gießen schickt. Und nicht Parteikollege und Bürgermeister Peter Neidel, wie wohl die meisten vermutet hätten; Letzterer möchte stattdessen nun Landrat werden. Der 30-jährige Rechtsanwalt und Sohn von Ministerpräsident Volker Bouffier ist bereits der Vierte, der sich für das OB-Amt zur Wahl stellt, nach Frank-Tilo Becher (SPD), Alexander Wright (Grüne) und Marco Rasch (Die Partei). Die Nominierung von Frederik Bouffier durch den Vorstand des Stadtverbands fiel am Freitagabend einstimmig aus. Beide Kandidaten müssen noch auf Mitgliederparteitagen Ende Juni bestätigt werden.

Diese Entwicklung in Reihen der heimischen Christdemokraten wirft natürlich einige Fragen auf. Doch schnell merkt man Frederik Bouffier im Gespräch mit dem Anzeiger an, dass er trotz seines Alters schon über reichlich politische Erfahrung - er gehört bereits seit 2016 Stadtverordnetenversammlung und Kreistag an und ist seit 2018 Bezirksvorsitzender der Jungen Union (JU) Mittelhessen - verfügt. So sei es innerhalb seiner Partei "ein gemeinsamer Prozess" mit "immer eng abgestimmten Gesprächen" gewesen, die zur Kandidatenkür geführt hatten, erwidert der 30-Jährige auf Nachfragen. Mehr lässt er sich nicht entlocken, auch nicht dazu, ob es denn innerhalb der eigenen Reihen noch Mitbewerber gegeben hätte. Auf jeden Fall aber habe es ihn "sehr gefreut", für diese Aufgabe auserkoren worden zu sein, lässt der in Gießen geborene Jurist wissen. Im Übrigen glaube er "nicht, dass mein noch relativ junges Alter ein Nachteil ist".

"Ich bin Gießener durch und durch und habe praktisch die ganze Zeit meines bisherigen Lebens hier verbracht, abgesehen von zwei Semestern in England während meines Studiums", erzählt Bouffier. Daher sei er hier "fest verankert", kenne "die Eigenarten" der Universitätsstadt nur zu gut und habe durch den engen Austausch mit Bürgern, deren Interessen ihm "am Herzen liegen", gerade in den vergangenen Jahren viele Einblicke gewonnen. Überhaupt hält es der Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker für "eine meiner größten Stärken, Menschen zusammenzubinden und bei unterschiedlichen Interessen Kompromisse zu finden". Überdies sei er jemand, der "gerne diskutiert". Als Jurist mit dem Schwerpunkt Verwaltungsrecht - zusätzlich werden auf der Kanzlei-Homepage bei ihm noch Arbeits- und Sportrecht genannt - sieht er für sich außerdem den Vorteil, manche Verwaltungsvorgänge "leichter und schneller nachvollziehen" zu können als andere. "Das hilft ungemein, wenn man sich politisch engagieren will", ist Frederik Bouffier überzeugt.

Kommentare

Bei welchen Themen das im Wahlkampf und womöglich später im Amt hauptsächlich sein wird, hierzu möchte sich der 30-Jährige mit Hinweis auf den dazu noch stattfindenden Parteitag nicht im Detail äußern. Allerdings lässt er durchblicken, dass "Digitalisierung und die Entwicklung der Gießener Innenstadt" weit oben auf seiner Prioritätenliste stehen, zudem Wirtschaftsförderung und Stadtteilentwicklung. Dass "Gießen eine lebendige und junge Stadt mit großen Entwicklungschancen ist", sei "bislang nicht richtig genutzt worden", glaubt er und strebt zu alldem auch "eine enge Abstimmung mit dem Landkreis" an.

Aufgrund der langen politischen Geschichte seiner Familie und Vorfahren sollte man bei Frederik Bouffier vermuten, dass er quasi schon mit der Geburt Mitglied bei den Christdemokraten geworden ist. Tatsächlich aber sei er erst mit 16 Jahren in die Junge Union eingetreten und dann mit 17 in die CDU, erzählt der 30-Jährige. "In gewisser Weise" habe er das "mit der Muttermilch mitbekommen, letztendlich aber war es meine eigene Entscheidung". Dies treffe genauso auf die Jetzige zu. Wobei zum "Reifungsprozess" dazugehört habe, auch den Rat von Vater, Mutter und anderen Familienmitgliedern zu suchen. Mit dem Ergebnis, dass "mich alle darin bestärkt haben", als OB-Kandidat anzutreten, so Bouffier.

Weiterführende Links

Aus Sicht des Stadtverbandsvorsitzenden Klaus Peter Möller "bringt Frederik Bouffier menschlich und beruflich alles mit, was einen guten Oberbürgermeister für alle ausmacht". Mit ihm wolle die CDU "eine Alternative" für all jene anbieten, "die sich in dieser Linkskoalition nicht wiederfinden", spielt Möller auf die künftigen Machtverhältnisse in Gießen an. Denn sollte Bouffier die Wahl tatsächlich gewinnen, bekäme er es dann als OB aller Voraussicht nach mit einer Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken zu tun.