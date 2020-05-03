Sonntag, 03.05.2020 - 10:30
6 min
"Bin in einem grossen Sterben gewesen": Eindrücke von der Pest in Gießen anno 1532
Von Ludwig Brake
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