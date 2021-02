Bis 2026 ein Drittel mehr Grundschüler in Gießen

"Schule macht stark": In der Georg-Büchner-Schule ist die ehemalige Hausmeisterwohnung zu Entspannungs- und Differenzierungsräumen umgebaut worden. Foto: Schäfer

GIESSEN - Die Schulträger sind durch das Hessische Schulgesetz aufgefordert, für ihren Zuständigkeitsbereich Schulentwicklungspläne aufzustellen und fortzuschreiben. Der Entwurf für die Teilfortschreibung 2020 bis 2025 der 13 Gießener Grundschulen wurde dem Schulausschuss in seiner letzten Sitzung von Stadträtin Astrid Eibelshäuser als Schuldezernentin vorgelegt.

Die aktuellen und zukünftigen Schulbedarfe unter Berücksichtigung der Bildungsbedürfnisse und Schulstandorte sind darin aufgeführt. Der Schulträger ist gehalten - so das Gesetz: "ein auskömmliches und wohnortnahes Bildungsangebot unter Berücksichtigung der demografischen, bildungspolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten."

Besonders in den letzten Jahren habe es laut Claudia Link, der städtischen Referentin für Bildungsplanung, umfangreiche konzeptionelle und organisatorische Veränderungen in den heimischen Grundschulen gegeben. "Bildungsansprüche und -konzepte entwickeln sich weiter. Neue Lernformen in Gruppen und Projekten verbunden mit offeneren Raum- und Unterrichtskonzepten verändern den Schulalltag, der zunehmend auf den Ganztag ausgerichtet ist." Bauliche Maßnahmen seien in Angriff genommen worden, die den veränderten Raumanforderungen entsprochen hätten; für Aufenthalts- und Unterrichtsräume, Bibliotheken sowie Mensen. "Dazu gesellte sich das Recht und damit erweiterte Ansprüche auf inklusive Bildung, wodurch wichtige Weichenstellungen in die Wege geleitet werden mussten."

Grundschulen haben in der Lage zu sein, Kindern mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Lernvoraussetzungen einen optimalen Übergang von der Kita zu ermöglichen. Des Weiteren sollen individuelle Förderbedarfe wie beispielsweise im Bereich der Sprachentwicklung erkannt und mit adäquaten Förderinstrumenten und -maßnahmen begegnet werden können.

Sprachförderung

In Hessen sind seit vielen Jahren sonderpädagogische Förderschwerpunkte (FS) definiert, die Schüler mit entsprechenden Beeinträchtigungen oder Behinderungen die Möglichkeit zur Teilhabe am Bildungssystem geben. Die FS Sprachheilförderung (bei schweren Sprachbeeinträchtigungen), emotionale und soziale Entwicklung (bei Beeinträchtigung und Selbst- sowie Fremdgefährdung durch mangelnde emotionale und soziale Entwicklung) sowie Lernen (bei Nichterreichen der Lernziele) werden an allen Grundschulen ausgewiesen. Die FS körperliche und motorische Entwicklung (aufgrund körperlicher Beeinträchtigung oder einer chronischen Krankheit, die die Selbstverwirklichung in sozialen Interaktionen erschwert), Hören (bei Hörverlust und auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung) sowie geistige Entwicklung (bei schwerer und lang andauernder Lernbeeinträchtigung) sind bei jeweils vier oder fünf der 13 Schulen unterschiedlich ausgewiesen.

Jedes zweite Kind an den Gießener Grundschulen hat Migrationshintergrund. Im Allgemeinen sind diese Kinder im Bildungssystem strukturell benachteiligt. Im Einzelfall muss dies nicht zutreffen. Den Grundschulen kommt in besonderer Weise die Aufgabe zu, durch geeignete Konzepte zur Integration der zugewanderten Kinder beizutragen und der jeweils spezifischen Situation und Bildungsbiografie dieser Kinder gerecht zu werden. Nahezu alle Grundschulen führen Vorlaufkurse durch, in denen vor Eintritt in die erste Klasse eine spezifische Sprachförderung erfolgt. An allen gibt es Zusatzunterricht im Bereich Deutsch als Zweitsprache.

Im Schulentwicklungsplan sind für alle Grundschulen Schulprofile, Entwicklungen und Empfehlungen aufgeführt. So kommt etwa der Georg-Büchner-Schule in der Egerländer Straße "vor dem Hintergrund der heterogenen Struktur im Stadtteil (Nordstadt) der inklusiven Bildung eine besondere Bedeutung zu." Und weiter heißt es: "Wichtige Vorhaben stellen auch zukünftig die interkulturell sensible Elternarbeit und weitere Initiativen im Rahmen der Stadtteilorientierung der Schule dar." Die Schule habe sich erfolgreich um die Teilnahme an der gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern 'Schule macht stark' beworben. Diese Initiative ist in der ersten Phase auf fünf Jahre angelegt und soll die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie die Vernetzung im sozialräumlichen Umfeld unterstützen. Ab dem Schuljahr 2021/22 wird an dieser Schule die Bildung einer Familienklasse angestrebt.

Die Gesamtschülerzahl stieg in den letzten Schuljahren um 200 Schüler auf knapp 2400, was einer Steigerung um etwa zehn Prozent entspricht. Ausreißer beim Zuwachs sind dabei die Allendorfer Kleebachschule (von 45 auf 80) sowie die Goetheschule (von 101 auf 142). Die Gesamtprognose zeigt für die kommenden Jahre einen signifikanten Anstieg der Schülerzahlen. 2026 könnten 750 Schüler mehr als heute die städtischen Grundschulen besuchen. Dies entspräche einem Anstieg um ein Drittel. Dazu gibt es vom Land Pläne, ab dem Schuljahr 2021/22 die Höchstgrenze bei Klassengrößen herabzusetzen.