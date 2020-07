Bis zur Grenze und darüber

Sandrine Jalquin (links) und Lina Katz betreiben das "Studio Sörvis". Fotos: Schultz

GIESSEN. Der Neue Gießener Kunstverein hat unter dem Titel "En Garde" eine neue Reihe gestartet, die jungen Absolventen des Kunststudiums an der Justus-Liebig-Universität eine Plattform bieten will. Die ersten Nutznießerinnen sind Sandrine Jalquin und Lina Katz. Die beiden Künstlerinnen zeigen jetzt eine Kombination eigener Arbeiten, mit denen sie ihr "Studio Sörvis" in dem markanten Kioskgebäude des Vereins untergebracht haben.

Sandrine Jalquin (Jahrgang 1987) und Lina Katz (Jahrgang 1994) gemeinsam sind das "Studio Sörvis". Jalquin stammt aus Worms, studierte Kunstgeschichte in Marburg und leitet seit 2019 die Druckwerkstätten am hiesigen Institut für Kunstpädagogik (IfK). Zudem war sie in zahlreichen Ausstellungen präsent: etwa bei der Giennale, in der Alten Kupferschmiede, im KiZ und in der Galerie 23. Die Gießenerin Lina Katz schließt gerade ihr Studium der Kunst und Ethik für das Lehramt ab und war ebenfalls bereits mit eigenen Arbeiten in zahlreichen hiesigen Ausstellungsorten präsent. Der gemeinsame Auftritt beim Neuen Kunstverein besteht aus ihren beiden Abschlussarbeiten: Videos mit den Titeln "You'll do it gently, won't you" sowie Objekten, die sich der "German Angst" annehmen. Die Künstlerinnen arbeiten seit zwei Jahren in Gießen zusammen. Überdies betreiben sie ein Grafikbüro, tätowieren, bieten Workshops an und betreiben eine kleine Vintage-Boutique im "Unverpackt"-Laden.

"Es geht in beiden Arbeiten um Eigentum, Angst und Grenzen", sagt Lina Katz. "Die Begriffe kommen in jeweils anderen Kontexten vor." Sie beschäftigte sich damit, "wie Menschen ihren Besitz, ihr Eigentum manifestieren, in Form von Grenzen, die sich durch Gartenzäune, hohe Hecken und Sicherheitsvorkehrungen ausdrücken und in den eigenen, auch äußeren vier Wänden installiert werden. Ich frage, ob das in einem so privilegierten Land wie Deutschland nötig ist und nicht zu mehr Anonymität führt und das Ganze negativer beeinflusst, als es beabsichtigt ist." Katz zeigt in einer eigens gedruckten kleinen Zeitung ("German Angst") Fotos mit baulichen Details wie einem Hoftor, an dem gleich drei Schilder rufen: "Videoüberwachung", "Ausfahrt freihalten" und "Warnung vor dem Hunde" sowie Totalen und Details von privaten Hochsicherheitsbauten. Der Satz auf dem am Kiosk wehenden Banner - "Privat! Parken und Spielen verboten" - steht tatsächlich auf einem Schild an einer Hausecke. Alle gezeigten Beispiele stammen aus Gießen.

Sandrine Jalquin geht es mehr "ums persönliche, gedankliche Eigentum und auch um körperliche Grenzen, die überschritten werden können. Aber auch allgemein darum, wie immer noch mit Frauen umgegangen wird. Angst spielt da auch eine große Rolle", beschreibt sie ihre Themen. Es sei teilweise eine autobiografische Arbeit, die auch um den Eingriff ins Körperliche, um sexuelle Gewalt kreise. Die Videos zeigen Fotos aus einem Badezimmer und Jalquin, die in einem avantgardistisch anmutenden Kleid tänzerische Bewegungen ausführt.

Der Titel der Reihe "En Garde" stammt vom Kunstverein, der die Anregung Prof. Ansgar Schnurrs (IfK) aufnahm, eine Plattform für Absolvierende des Studiums der Kunstpädagogik zu schaffen, auf der sie sich der Öffentlichkeit präsentieren können. Gleichzeitig soll damit die Verbindung der Absolventen zur Stadt gestärkt werden.

Die Ausstellung läuft bis zum 15. August im Neuen Gießener Kunstverein. Öffnungszeiten des Kiosks am Alten Friedhof: samstags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (0641) 250 94 44.