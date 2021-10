Bisher 20 afghanische Ortskräfte in Gießen und Umland angekommen

Nach der Eroberung Kabuls durch die Taliban Mitte August versuchen Tausende, über den Flughafen zu fliehen. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Fast zwei Monate sind nun vergangen, seitdem die Taliban Afghanistan erobert und unzählige Menschen in die Flucht getrieben haben. Auch jetzt noch bangen in dem asiatischen Land viele um ihr Leben und das ihrer Familie. Verstecken sich vor den Soldaten der Terrormiliz aus Angst vor schlimmen Strafen oder suchen verzweifelt nach Wegen, sich in Sicherheit zu bringen. Das betrifft nicht nur Ortskräfte, die für die westlichen Armeen und Hilfsorganisationen gearbeitet haben, sondern auch all jene, deren bisherige Lebensweise den Taliban ein Dorn im Auge ist, allen voran Frauen. Entsprechend groß sind die Sorgen von Verwandten, Freunden und Unterstützern in Gießen und Umland, die gerne mehr Personen in unserer Region aufnehmen würden. Bislang sind von denjenigen, die mit einer der Bundeswehr-Maschinen von Kabul ausgeflogen werden konnten, 20 in Stadt und Kreis Gießen angekommen. Diese Zahl nannten Landrätin Anita Schneider und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, als jetzt Stadt- und Kreisausländerbeiräte bei einem Pressetermin, an dem auch das Bündnis "Seebrücke Gießen" teilnahm, über den aktuellen Stand der Bemühungen informierten.

Beschlüsse und Signale

Bei den 20 handelt es sich ausschließlich um Ortskräfte und deren Familienmitglieder. Einige von ihnen sind allein gekommen. Dem Landkreis zugewiesen wurden sie alle durch den "Königsteiner Schlüssel", der die Verteilung auf die Bundesländer regelt. Sonst aber wartet man in Mittelhessen bislang vergeblich auf weitere Signale von Bund und Land. Denn über die Aufnahme einer deutlich höheren Zahl von Geflüchteten aus Afghanistan muss zunächst die "große Politik" entscheiden.

Die Vorarbeit ist dagegen längst geleistet: Sowohl in der Stadtverordnetenversammlung als auch im Kreistag wurden Mehrheiten für Anträge gefunden und Beschlüsse gefasst, mit denen Berlin und Wiesbaden signalisiert wird, dass man bereit ist, mehr Personen aufzunehmen. Außerdem wird darin die Solidarität mit den Afghanen und ihren Angehörigen nochmals bekräftigt. Darüber hinaus sind Stadt und Landkreis bereits im vergangenen Jahr zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils dem Bündnis "Sichere Häfen" beigetreten, wie schon über 100 andere Orte in Deutschland.

Laut Anita Schneider sei der Landkreis "aktuell in der Lage, weitere 50 Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen, ohne dass damit unsere Kapazitäten völlig ausgeschöpft sind". Wie Dietlind Grabe-Bolz verdeutlichte, "geht es am Ende um jeden Einzelnen, der hier ankommen kann". Beide lobten das große Engagement aus der Bevölkerung, das schon seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16 unveränderlich anhält. Ohne dieses könnten es Politik und öffentliche Einrichtungen nicht schaffen. Im Kreis hätten zudem weitere 15 Kommunen die Gemeinwesenarbeit eingeführt, die Schneider als "Brücke zur Integration" bezeichnete.

Bei den heimischen Unterstützern wächst derweil nicht nur die Ungeduld, endlich Konkretes von Bundes- und Landesregierung zu erfahren, sondern auch die Sorge, das Thema könnte schon bald nicht mehr die verdiente öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. So gab Tim van Slobbe, Vorsitzender des Kreisausländerbeirats, zu bedenken, dass zu der jüngsten Kundgebung von Beiräten und "Seebrücke" am vergangenen Donnerstag auf dem Kirchenplatz nur noch etwa 25 Demo-Teilnehmer erschienen seien. Zum Vergleich: Bei der ersten Veranstaltung dieser Art am 28. August waren es noch mehrere Hundert.

"Keine Überforderung"

Bastian Sebastiani, Mitbegründer der "Seebrücke Gießen", sieht wie van Slobbe den derzeitigen Fokus zu sehr auf die Ortskräfte gerichtet. "Es sind vor allem Frauen, die in Afghanistan besonders in Gefahr sind. Wenn sie das Haus verlassen, sind sie dem Risiko einer Vergewaltigung ausgesetzt", berichtete er. Aber auch Homosexuelle und Transgender müssten die Verfolgung und Bestrafung durch die Taliban fürchten. Sebastiani zeigte sich dennoch sehr dankbar für die bisherigen Aktivitäten von Stadt und Kreis. Ein Dank, dem sich auch Tim van Slobbe sowie für den Stadtausländerbeirat dessen Vorsitzender Zeynal Sahin und Stellvertreterin Eden Tesfaghiorghis anschlossen. Auf beiden Seiten wurde es zudem "als gutes Zeichen", so Schneider, gewertet, dass aufgenommene Afghanen nicht unter die Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen, sondern gleich in puncto Beruf und Ausbildung von den Jobcentern profitieren können. Zugleich bestehe in Gießen nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Erfahrungen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen "ein gutes Netzwerk", ergänzte Grabe-Bolz.

Die scheidende Rathauschefin erwartet dennoch, die geflüchteten Afghanen "in ganz Europa zu verteilen", woran Gießen seinen Anteil leisten will. Laut Schneider schaut man darauf, dass für die Bürger im gesamten Landkreis "keine Überforderung entsteht".