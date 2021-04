Bisher keine Influenza-Patienten am Gießener Uniklinikum

Am Klinikum wurden noch in der Influenza-Saison 2019/20 rund 200 teils schwer Grippe-Kranke behandelt. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Im Hinblick auf die Grippesaison waren Virologen, Infektiologen, aber auch Mitarbeiter*innen der Zentralen Notaufnahme am Gießener Uniklinikum (UKGM) stets gewappnet für eine steigende Zahl von Influenza-Patient*innen. Rund 200 mit teils schweren Verläufen wurden noch in der Saison 2019/20 im Klinikum registriert. Wenn Oberarzt Dr. Christian Schüttler, Leiter der Virusdiagnostik und ärztlicher Leiter des Nationalen Referenzzentrums in Gießen, nun auf seine Statistik der aktuellen Grippe-Saison schaut, steht dort statt der 200 eine Null. "Dass wir bei der Influenza auf Null herunter kommen, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Es zeigt einmal mehr eindrucksvoll, wie effektiv die eingeleiteten Hygienemaßnahmen, das Maskentragen, die Abstandsregeln, aber ebenso die eingeschränkte Reisetätigkeit aus dem Ausland sind", äußert sich Schüttler in einer Pressemitteilung.

Am UKGM werden saisonal und jetzt seit Beginn der Pandemie grundsätzlich alle Patient*innen, die über die Zentrale Notaufnahme kommen, auf verschiedene Viren getestet. Dazu gehören Influenzavirus A und B, RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus, das teils schwere Erkrankungen der Atemwege auslösen kann) sowie das SARS-CoV-2. 9600 Proben hat die Virologie bisher auf Influenzaviren und RSV in dieser Saison untersucht, und auch bei RSV, das ansonsten durchschnittlich mit 200 bis 400 Fällen zu Buche schlägt, gab es kein einziges positives Ergebnis. Auch die hochinfektiösen und widerstandsfähigen Noroviren, die zu Durchfallerkrankungen führen, haben diesmal schlechte Karten: Während normalerweise 60 bis 100 Fälle in der Klinik verzeichnet werden, sind es diesmal drei. Schüttler ergänzt: "Gleiches gilt für die ebenfalls saisonal auftretenden Rotaviren als typischer Erreger der Durchfallerkrankung beim Kleinkind und Säugling. Noroviren, Rotaviren und RSV sind in der Wintersaison oft eine extreme Herausforderung für das Hygienemanagement in der Kinderheilkunde."

Über diesen "positiven Nebeneffekt bei der Pandemie-Bekämpfung" freut sich auch Hygienearzt Dennis Albert: "Jetzt in der Pandemie wird erstmals für viele Menschen auch außerhalb der Klinik sichtbar, wie wichtig und effektiv Hygienemaßnahmen sind. Wenn wir jetzt sehen, wie erfolgreich sich beispielsweise die Influenza durch die Maßnahmen verhindern lässt, dann kann man im Hinblick auf das Corona-Virus auch erahnen, welche verheerenden Auswirkungen es hätte, wenn wir all diese Maßnahmen zu Hygiene, Abstand und Maskentragen nicht hätten oder nicht einhalten würden."

Dass es wenige bis keine Erkrankten durch die gängigen saisonalen Viren gibt, sei angesichts der zunehmenden Zahl an Covid-Patient*innen in der dritten Welle eine Erleichterung, betont der Ärztliche Geschäftsführer Prof. Werner Seeger: "Die Herausforderungen, die wir mit hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit nunmehr über einem Jahr zu bewältigen haben, sind und bleiben groß. Auch weil wir als Universitätsklinikum ja zudem für alle anderen schwer erkrankten Patientinnen und Patienten da sind. Wenn wir zusätzlich nun auch noch die übliche Zahl von Influenza-Erkrankten zu versorgen hätten, kämen wir schnell an unsere Grenzen, vor allem im Bereich des Pflegepersonals." An dieser Stelle gelte es, auch der Bevölkerung zu danken, die sich in großen Teilen diszipliniert an die Pandemie-Regeln halte und damit einen enorm wichtigen Beitrag leiste. "Wir möchten sie bitten, dies auch weiterhin zu tun. Denn nur so und mit einem hoffentlich schnellen Vorankommen bei den Impfungen werden wir diese Pandemie erfolgreich meistern können", so Seeger.