Bisher keine weiteren Coronafälle an Herderschule Gießen

Giessen (red). An der Herderschule sind bisher keine weiteren Coronafälle nachgewiesen worden. Nachdem in dieser Woche die Infektion eines Schülers bestätigt worden war, veranlasste das Gesundheitsamt umgehend Tests für 18 weitere Mitschüler und Lehrkräfte, die als Kontaktpersonen gelten. Das Ergebnis fiel negativ aus, wie der Landkreis Gießen am Freitagmittag mitteilt. Drei weitere Schüler sowie eine Lehrkraft sollten im Laufe des Tages noch getestet werden.

Der an Covid-19 erkrankte 14-Jährige befindet sich gemeinsam mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Bevor die Infektion bei ihm bestätigt worden war, hatte er an zwei Tagen am Unterricht unter den gegebenen Hygienevorkehrungen teilgenommen. In seiner Familie waren weitere Fälle bestätigt worden. Die Familie wird vom Gesundheitsamt engmaschig betreut.