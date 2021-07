Bismarckturm bietet herrlichen Weitblick übers Gießener Land

Wer die 64 Stufen hinauf geht, wird mit einer bis in den Taunus reichenden Aussicht belohnt. Eine Metallplatte erklärt, was zu sehen ist. Foto: Jung

GIESSEN - Herrliche Aussichten konnten die Besucher beim ersten Besichtigungstag des Gießener Bismarckturms in der Nähe des Evangelischen Krankenhauses in diesem Jahr genießen. Das Wetter passte, blauer Himmel, angenehme Temperaturen und eine tolle Fernsicht bot sich allen, die der Einladung des Fördervereins Bismarckturm gefolgt waren.

Weiter Blick

Der Feldberg in 43 Kilometer Entfernung war gut zu erkennen, auch den Winterstein bei Ober-Mörlen, wo ein Aussichtsturm einen herrlichen Blick in das Rhein-Main Gebiet und hinüber nach Gießen bietet, zeigte sich am Horizont. Ein Bauwerk, das auf lange Sicht nicht mehr dort stehen wird, bildet in Richtung Hangelstein einen Fixpunkt: Der Turm des Gießener Brauhauses an der Marburger Straße.

Dank der Bronzeplatten auf der Mauer am Ausstieg haben Interessierte eine gute Orientierung und können sich so einen schönen Überblick über Ortschaften und Besonderheiten in der Region verschaffen. Das nutzte auch eine Besucherin, die die 64 Stufen nach oben zurücklegte und von dort nicht nur ins Land schaute, sondern auch ihren Mann, der unten auf der Bank sitzen bleiben musste, mit dem Handy fotografierte. Er konnte wegen einer Knieoperation dieses Mal die Aussichtsplattform in 15 Meter Höhe nicht begehen, war Patient im nahe gelegenen Evangelischen Krankenhaus und musste das Wochenende noch dort verbringen.

ÖFFNUNGSZEITEN An den ersten und dritten Sonntagen in August, September und Oktober ist der Bismarckturm jeweils ab 14 Uhr bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Nächster Termin ist der kommende Sonntag, 1. August.

Das Gästebuch, das an Besuchstagen regelmäßig auf dem Tisch am Eingang zum Turm liegt, enthielt nach dem ersten Öffnungstag leider nur wenige Einträge. Woran das liegen könnte, wussten die beiden Ehrenamtlichen, die die wenigen Besucherinnen und Besucher herzlich empfingen, auch nicht. Doch wer kam, dem gefiel es hier oben, die Ruhe und die schönen Ausblicke wirkten wie ein Stück Urlaub. Der Vorsitzende des Fördervereins, Dr. Bernhard Höpfner, dankte den Mitgliedern vom Verein Ehrenamt für ihren Einsatz und versorgte sie mit Kuchen.

In einem Vertrag zwischen der Großherzoglichen Bürgermeisterei Gießen und dem Rektorat der Landesuniversität Gießen - unterschrieben am 1. August 1906 - wird festgelegt, welche Verpflichtungen die Stadt Gießen zum Bismarckturm zu übernehmen hat. Die Studentenschaft der Landesuniversität Gießen hatte aus eigenen Mitteln auf dem Gelände auf der Hardt-Höhe, das der Stadt gehörte, eine "Bismarck-Säule", wie es im Vertragspapier heißt, gebaut. Dafür hat die Stadt gegenüber der Landesuniversität einige Verpflichtungen zu übernehmen. Sie muss nach dem Vertragstext, die "Säule" in gutem baulichen Zustand erhalten und die unmittelbare Umgebung "in angemessener Weise" herrichten.

Freiwillige Spende

Derzeit befindet sich das Bauwerk in einem guten Zustand, der Zuweg wurde ausgebessert, lediglich im Innern müssen nach Angaben des Vorsitzenden ein paar undichte Stellen beseitigt werden. Der von 115 Jahren geschlossene Vertrag räumt der Gießener Studentenschaft das Recht ein, rund um den Bismarckturm jederzeit Feierlichkeiten abzuhalten.

Auch an die Öffentlichkeit dachten die Vertragsunterzeichner damals: Dem Publikum ist der Zutritt zum Turm zu gewähren und die hierzu erforderlichen Vorkehrungen sind von der Stadt zu schaffen. "Zur Deckung der Unkosten soll es der Stadt Gießen nicht verwehrt sein, ein geringes Eintrittsgeld zu erheben", ist ebenfalls festgehalten worden. Doch: Den Mitgliedern des Lehrkörpers und den Studierenden der Landesuniversität nebst ihren Angehörigen wurde der unentgeltliche Zutritt eingeräumt.

Das ist heute anders: Wer den Turm betritt, zahlt keinen Eintritt, der Förderverein bittet lediglich um eine freiwillige Spende, um das Wahrzeichen weiterhin für die Öffentlichkeit in einem ordentlichen Zustand zu erhalten. Für die Kinder hat der Verein ein kleines Rätsel erarbeitet. Auf einem grünen Blatt können die jüngsten Besucher Fragen rund um den Turm beantworten. Gefragt wird nach der Anzahl der Stufen, der Höhe und dem Alter des Turms. Genau hingucken müssen die Ratefüchse, um die Frage zu beantworten, auf welcher Seite des Turms ein "Gesicht" in einem Stein zu erkennen ist. Die Anzahl der Bäume dagegen ist leichter zu ermitteln.