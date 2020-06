Bismarckturm in Gießen ab Sonntag wieder geöffnet

GIESSEN - Erstmals in diesem Jahr wird am Sonntag, 7. Juni, der Gießener Bismarckturm öffnen. Eine Begehung ist bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats von 14 bis 18 Uhr möglich. Um die vorgeschriebenen Corona-Regelungen einzuhalten, können beim Aufstieg auf die Aussichtsplattform gegebenenfalls kurze Wartezeiten entstehen, wie Dr. Bernhard Höpfner als Vorsitzender des Fördervereins mitteilt. Zwei ehrenamtliche Helfer werden vor Ort darauf achten, dass sich im engen Treppenhaus keine Personen aus mehreren Haushalten über den Weg laufen. So soll der Mindestabstand von 1,50 Metern gewahrt werden. Weitere Infos zu dem Ausflugsziel gibt es auf der Internetseite www.bismarckturm-giessen.de