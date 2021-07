Bitterböse Bilanz einer Kanzlerschaft

Wie hat sie das bloß geschafft? Eine Abbildung aus dem Merkel-Buch von Helmut Köstler und Hans-Michael Kirstein. Repro: Schultz

GIESSEN - Passend zum Ende einer Ära, der Amtszeit von Angela Merkel, erscheint jetzt ein Buch über die scheidende Kanzlerin. Es stammt von dem Gießener Helmut Köstler, einem Psychoanalytiker und Therapeuten, und ist illustriert von dem Alten-Busecker Grafikdesigner und Comiczeichner Hans-Michael Kirstein. Unter dem Titel "Liebe Kinder gebt fein acht - wie man Kanzlerin wird. Ein Bilderbuch für klein und groß" knistert das Werk förmlich vor Ironie.

Die Geschichte in Form einer zugleich ziemlich typischen wie abartigen Talkshow spielt in einem TV-Studio. Merkel sitzt, umgeben von zwei Onkeln und drei Kindern, im Zentrum und wird befragt. Im Raum schweben Sprüche wie "Sie kennen mich" und "Wir schaffen das", ansonsten sieht das aus wie immer. Na gut, Merkel trägt einen Heiligenschein, und sie wirkt etwas in sich selbst versunken - aber dazu später mehr.

Köstler und Kirstein fanden einander für dieses Projekt gewissermaßen unterwegs: Der Autor hatte die Geschichte noch nicht ganz fertig, wusste nicht genau, wie sie aussehen sollte, und suchte einen Illustrator. Für Kirstein, einen politisch wachen Mann, war das eine perfekte Vorlage - man verstand sich schnell. Die beiden sehr unterschiedlichen Charaktere sind mit ihrer Zusammenarbeit hochzufrieden. "Wir haben bald gemerkt, dass wir politisch in eine Richtung tendieren, dass wir gut miteinander können", sagt Köstler. Kirstein ("Er hat mich ziemlich machen lassen") fragte sich für die bildliche Umsetzung des Textes: "Wo sitzt Mutti? In einem Park, einer Wirtschaft, einem Café. Nein, sie sitzt in einem Studio. Das wurde dann das Szenario. Es musste ja auch optisch etwas Leckeres sein."

Helmut Köstler, Jahrgang 1948, stammt aus Ehringshausen, studierte in Gießen, Frankfurt und Marburg Psychologie, Politik und Soziologie und wurde zunächst Psychotherapeut, dann Psychoanalytiker. Seine Berufslaufbahn begann er in der Psychosomatischen Klinik in Herborn, bevor er 1986 eine Praxis in Gießen eröffnete. Viele Jahre lang war er aktives Mitglied der SPD. Im Hause Köstler gab es daher natürlich immer Debatten zur großen Politik. "Schreib es doch einfach mal auf", regten ihn seine politisch ebenfalls aktiven Töchter an, und waren schließlich erfolgreich. "Ich habe auch ein kleines Liedchen dazu gemacht," ergänzt Köstler, "und alle zwei Wochen schreibe ich einen Blog":

Hans-Michael Kirstein, Jahrgang 1958, stammt aus Alten-Buseck, wo er auch heute lebt. Er studierte Grafikdesign an der Kunsthochschule in Mainz und begann anschließend eine lange Berufslaufbahn durch verschiedenste Branchen. Sein Kennzeichen ist seine Vielfältigkeit und Spontaneität, zahlreiche Autoren ließen ihn ihre Romane illustrieren. Er zeigte ungezählte Ausstellungen und produzierte verschiedene Comicbände. Den bisher erfolgreichsten, "Nylonmann", schuf er zusammen mit dem belgischen "Comicpapst" Hermann Huppen, mit dem er schon viele Jahre in Freundschaft verbunden ist.

Kirstein verfolgt die aktuelle Politik mit Scharfblick und schuf einige prägnante Politikerkarikaturen, ebenso wie eine sensationelle Serie zu den Rolling Stones, um nur das Wichtigste zu nennen. Seit 2012 hat er einen Lehrauftrag für Comics an der Ricarda-Huch-Schule sowie mittlerweile auch eine Stelle als Dozent für Storyboard, Illustration und Filmdesign an der THM.

Das Schlusswort

Wie kommt man also von der Analyse zur Satire? "Gute Frage," sagte Köstler. "Das kann ich so eindeutig nicht beantworten. Ich habe schon immer einen kleinen Hang in diese Richtung gehabt. Aber bei Merkel hat mich in den letzten sechs acht Jahren als Psychologe interessiert, wie die Frau das schafft, salopp gesagt, Deutschland und die halbe Welt für dumm zu verkaufen. Ich hab eine Freundin und großen Merkel-Fan gebeten: Sag mir doch mal zwei, drei Sachen, die sie innenpolitisch gut aufs Gleis gebracht hat. Ihr fiel nichts ein - und ich wüsste auch nichts." Köstler las mehrere Bücher über sie mit Aufsätzen von CDU-Mitgliedern und Liberalen, die bitterböse Texte geschrieben haben. Er selbst findet es zudem "auf eine negative Art interessant, wie man so lange an der Macht bleiben kann". "Doch wie kriegt die Frau das alles so clever hin?" Seine Antwort: Indem sie wenig sagt, sich zurückhält und dann das Schlusswort spricht - "und das war's dann". Kirstein befindet, dass sie "ja alle harten CDU-Hunde weggebissen hat". Koch, Rüttgers, Merz - "alle weg!" So stehe sie heute für so eine diffuse, demokratisch balancierte Mitte, "so ein Teddy für viele."

Die cartooneske, moritatenhafte Geschichte ist eine Fusion aus böser politischer Kritik und schillernd bunter Bildhaftigkeit. Zu Köstlers Kritik gesellt sich Kirsteins gelegentlich brutale Bildgebung, bei der köstliche Details wie eine Kette mit winzigen Totenschädeln ("CDU-Männer") erfreuen, am Revers ein Sticker "L'etat c'est moi". Das Ende vom Lied ("Wer nichts wird, ...") ist hier Merkel als Wirtin, die ganz spezielle Getränke ausschenkt. Etwa "Kohls Bimbeswasser", "Alternativlos-Korn", "Obamas Predigerschorle" oder "Putins Bärentöter".

Helmut Köstler & Hans-Michael Kirstein: Liebe Kinder gebt fein acht. 56 Seiten. 14,80 Euro.