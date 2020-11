Bitzenstraße in Lützellinden "zur Rennstrecke gemacht"

Rechts vor links gilt nicht mehr - dafür ist jetzt Tempo 50 in der Bitzenstraße erlaubt. Foto: Jung

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Die Bitzenstraße ist nach der grundhaften Sanierung offiziell noch nicht frei gegeben, doch ist das Befahren der neuen Asphaltdecke bereits möglich. Und dies wird nicht nur von den Anliegern rege genutzt. Nicht, weil die Bauarbeiten, die im Juli 2019 begannen und wohl jetzt dem Ende zugehen, sich verzögert haben, sondern wegen der neuen Beschilderung macht sich Unmut bei Hausbesitzern und Anwohnern breit.

Anja und Reiner Lich haben mit Erschrecken festgestellt, dass aus der Bitzenstraße nicht nur eine Vorfahrtsstraße geworden ist. Auch das seit Jahren bestehende Tempolimit von 30 Stundenkilometern (km/h) ist auf 50 km/h geändert worden. Ihr Kommentar an die Stadt: "Sie haben somit aus unserer Straße offiziell eine Rennstrecke gemacht!" Lichs haben beobachtet, dass hier jetzt schon oftmals die Limitgrenze überschritten wird. Auch Anwohner Werner Lauwerth bestätigt, es werde besonders abends schneller als die erlaubten 50 km/h gefahren. "Vielleicht auch nur wegen der Baustelle, weil noch kein Verkehr herrscht".

Das Ehepaar Lich schilderte seinen Unmut in einer Mail an die städtische Verkehrsbehörde, die dem Anzeiger vorliegt, hoffte auf eine Änderung. Der Amtsleiter des Tiefbauamts, J. Peter Ravizza, schilderte die Situation: Die Bitzenstraße sei durch einen Beschluss des Magistrats im August 1999 und der Stadtverordnetenversammlung im September als "verkehrswichtige innerörtliche Straße" eingestuft worden, heißt es in der Antwort, die ebenfalls dieser Zeitung vorliegt. Dort gibt es demnächst zwei Bushaltestellen der Linie 1 und es münden zwei Wohnsammelstraßen, drei Wohnstraßen und ein Wohnweg ein. Die Bewohner erfahren: Die Beschilderung sei gemäß Handbuch von "Hessen Mobil" geregelt. Darin wird auf die Unvereinbarkeit von Tempo-30-Zonen oder der Beschilderung mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in einer innerörtlichen Vorfahrtsstraße hingewiesen. Die Einbindung einer Straße in eine Tempo-30-Zone oder das Aufstellen des Verkehrszeichens Höchstgeschwindigkeit 30 km/h führe zwingend dazu, dass es sich nicht um eine verkehrswichtige innerörtliche Straße handeln kann. Eine solche Beschilderung werde die Stadt Gießen nicht in einer "verkehrswichtigen innerörtlichen Straße" aufstellen, macht die Stadt klar.

In den Abstimmungen mit der städtischen Verkehrsbehörde sei auch überprüft worden, ob es zumindest zu mit dem Handbuch verträglichen punktuellen Geschwindigkeitsreduzierungen zum Schutz von querendem Fußgängerverkehr vor sozialen Einrichtungen (Seniorenwohnheimen, Kindertagesstätten) kommen kann. Fazit der Behörde: "Solche Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben".

Weiter heißt es, die Beschilderung des Straßenstücks als Tempo 30 Zone oder mit der Höchstgeschwindigkeit 30 km/h sei nicht mit den Verkehrsinfrastrukturförderungen vereinbar. "Die Stadt würde auch bei einer nachträglichen Änderung der Beschilderung die gewährten Zuwendungen für den Ausbau der Bitzenstraße verlieren". Die neu sanierten 550 Meter sind neben dem Großteil der Rheinfelser Straße das einzige Stück im Stadtteil, wo schneller als 30 km/h gefahren werden darf. Im Zuge der grundhaften Erneuerung ist die Bitzenstraße in ihrer Fahrbahnbreite überwiegend auf 5,50 Meter reduziert worden. Zum Teil werde dieses Maß auch punktuell unterschritten, um mehr Platz für die Gehwege und die Bushaltestellen zu schaffen, heißt es von der Stadt. Mit der Einrichtung von barrierefreien Fußgängerquerungsstellen, die weiß markiert sind, seien zusätzlich Bereiche geschaffen, die auch dem Kfz-Verkehr das Queren von Fußgängern verdeutlichen sollen. Das einseitige Parken auf der 5,50 Meter breiten Fahrbahn sei weitestgehend möglich und so werde es sich nach Einschätzung von Tiefbauamt und Verkehrsbehörde auch ergeben, dass von den Anliegern und dem Besucherverkehr Fahrzeuge wechselseitig abgestellt werden. Die verbleibende Fahrbahnbreite von 3,50 m gewährleiste die Vorbeifahrt anderer Fahrzeuge und auch des Busverkehres, wirke aber durch das versetzte Abstellen von Fahrzeugen auch dämpfend auf die gefahrene Geschwindigkeit. Nach Einschätzung der Fachämter soll zunächst auf die Ausweisung von markierten wechselseitigen Stellplätzen verzichtet werden, weil angenommen wird, dass sich nach wenigen Wochen eine für alle Beteiligten gangbare und verträgliche Lösung vor Ort ergeben wird.

Jürgen und Angelika Baumann meinen, die neue Verkehrsführung sei "nicht im Sinne der dort wohnenden Bürger". Auch sie stellen fest, dass insbesondere der auswärts fließende Verkehr in Richtung Rheinfelser Straße zu schnell unterwegs ist. Das hänge auch damit zusammen, weil die Rechts-vor-Links-Regelung an der Kleebergstraße aufgehoben wurde. In der jüngsten Ortsbeiratssitzung kam das Thema auch zur Sprache. Ortsvorsteher Markus Sames hatte sich nach mehreren Anrufen von Anwohnern bei der Stadt schlau gemacht. Sein Resümee: "Sehr ärgerlich, aber leider nicht zu ändern."