Blaskapelle Gießen-Allendorf bereitet sich auf Konzerte vor

Endlich wieder gemeinsam proben, darüber freuen sich die Mitglieder des Musikvereins. Foto: Jung

GIESSEN-ALLENDORF - Es wird wieder musiziert bei der Blaskapelle vom Musikverein Allendorf/Lahn. Erleichterung macht sich bei den Frauen und Männern des Vereins breit, nachdem sie jetzt wieder gemeinsam ihrem Hobby nachgehen dürfen, sich mit Proben auf künftige Auftritte vorbereiten können und müssen.

Vorsitzender Claus Schmidt, der in wenigen Wochen sein Amt in andere Hände legen will, ist auch froh, dass es wieder weitergeht. Dienstags um 19 Uhr treffen sich die Musiker zur Probe und Rudi Pilz als Leiter der Blaskapelle kann endlich wieder den Taktstock schwingen. "Wir zeigen damit, dass der Verein von den Mitgliedern nicht nur Beiträge einzieht, sondern lebt und aktiv ist", macht der Vorsitzende deutlich. Schmidt ist stolz, dass der Übungsbetrieb wieder in vollem Gang ist. Nach der Jahreshauptversammlung am 26. August, bei der ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt wird und eine Satzungsänderung zu beschließen ist, spielen die Musiker nach langer Zeit in der Öffentlichkeit. Sie sind am Sonntag, 5. September, zu Gast im Schlosspark Buseck und wollen Freunden der Blasmusik für rund zwei Stunden böhmische Polkas und Walzer vortragen. Ende Oktober ist dann ein Herbstkonzert vorgesehen, vorausgesetzt, es kann wegen der Pandemie stattfinden.