Blitzeinbruch in Gießener Juweliergeschäft: Zeugen gesucht

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Innenstadt von Gießen kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem sogenannten Blitzeinbruch in einen Juwelierladen. Um welches Geschäft es sich handelt, geht aus dieser ersten Meldung nicht hervor. Laut Polizei flüchteten die bis dato unbekannten Täter mit einem auffälligen weißen Fahrzeug. Dabei handelt es sich vermutlich um einen Pkw-Kombi mit einer schwarzen Dachreling, komplett geschwärzten hinteren Scheiben, silbernen Doppelsternspeichenfelgen und einer Doppelauspuffanlage (jeweils links und rechts ein Auspuffrohr). In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gießen, Tel. 0641-7006-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.