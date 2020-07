Blog der THM in Gießen zeigt Fotos und ihre Geschichten

Faszination Natur: Bei ihrer Prüfungsleistung verbinden die Studentinnen Arbeit und Hobby, denn alle vier sind begeisterte Fotografinnen. Fotos: Blog "Vita·Ritus"

GIESSEN. Vordergründig bildet ein Foto ein Motiv ab - ein Tier, eine Landschaft, einen Menschen. Manchmal kann der Betrachter darauf kleine Geschichten erkennen. Und manchmal sind diese ganz anders, als das Bild auf den ersten Blick glauben macht. "Every photo tells a story" - jedes Foto erzählt eine Geschichte - ist deshalb auch der Blog "Vita·Ritus" untertitelt, den vier Studentinnen ins Leben gerufen haben.

Im Fach "Digitales Marketing" an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) besteht nämlich die Prüfungsleistung darin, einen Blog auf die Beine zu stellen, mit Inhalt zu füllen und möglichst viele Leser auf die Seite zu ziehen. So widmen sich mehrere Gruppen von Studierenden über das Semester einem für sie frei wählbaren Thema (der Anzeiger berichtete). Dazu gehören auch Christina Brodowsky, Eliana Esposito, Lea Herold und Alena Mandler.

Es habe sich angeboten, ein Thema zu wählen, für das sich alle Gruppenmitglieder interessieren - aus diesem Grund haben sich die vier jungen Frauen für die Fotografie entschieden, da sie alle hobbymäßig gern auf Motivsuche gehen. Hinzu komme, dass das Teilen von Bildern gerade bei Jüngeren an Bedeutung zugenommen habe, was auch am Erfolg von Plattformen wie Instagram deutlich wird, und dass eine gute Kamera inzwischen oftmals ausschlaggebend für den Kauf eines bestimmten Smartphone-Modells ist.

So beschäftigt sich "Vita·Ritus" mit allerlei Aspekten rund um Fotografie mit unterschiedlichsten Geräten und Voraussetzungen. Die Beiträge sind dabei grob in drei Kategorien unterteilt - neben "Storytelling" sind dies "Reviews und Tipps" sowie "Learning from". Letztere Rubrik beschäftigt sich vor allem mit den technischen Aspekten des Fotografierens, wie der Frage, was Begriffe wie Blende, Verschlusszeit und ISO überhaupt bedeuten. Darüber hinaus werden aber auch Hinweise zur Nachtfotografie gegeben oder wie man selbstständige Fotografin wird. Wie der Titel "Learning from" schon verrät, sind es hier vor allem externe Personen und professionelle Fotografen, die ihr Wissen an die Leserschaft weitergeben. Denn genau wie die Autorinnen selbst mehr oder weniger Anfängerinnen sind, richtet sich "Vita·Ritus" vor allem an Menschen, die sich erst noch mit den Finessen der Fotografie vertraut machen wollen.

Unter "Reviews und Tipps" hingegen wollen die Studentinnen selbst ihre Erfahrungen weitergeben. Dazu gehören Tutorials auf Youtube, die Hinweise für außergewöhnliche Fotos mit dem Telefon liefern oder Tests von bestimmten Geräten. Die Erstellung dieser Beiträge ist auf mehreren Ebenen für die Autorinnen hilfreich, da sie selbst bei der Recherche viele neue Kenntnisse erhalten: "Die Themen in die wir uns reinarbeiten, sollen ja qualitativ gut aufgearbeitet werden", erklärt Eliana Esposito im Gespräch mit dem Anzeiger. Gleichzeitig sollen die Artikel verständlich und ästhetisch ansprechend sein, was viel Arbeit, aber auch viel Spaß bedeute.

Etwas einfacher falle es hingegen, die Geschichten zu bereits bestehenden Bildern zu erzählen - und die Kategorie "Storytelling" bildet auch das Herzstück auf "Vita·Ritus". Hier könne man aus einem großen Pool an Bildern schöpfen. Zudem falle es leicht, in den Texten Emotionen zu transportieren und Situationen zu beschreiben. Und diese Situationen sind für die Studentinnen manchmal ganz anders, als das Motiv erahnen lässt: so verbindet eine Studentin mit einem eher optimistischen Bild ihres Abschlussjahrgangs eine schwere Zeit in der Familie. Ein Bild von ihrer Kommilitonin, die unbeschwert mit einem Delfin spielt, löst auch Assoziationen an die schlechten Haltungsbedingungen aus.

Momentan sieht der Redaktionsplan vor, dass je Kategorie wöchentlich ein Artikel oder Video erscheint. Herausforderungen ergeben sich bei der Arbeit am Blog unter anderem daraus, Gastbeiträge einzuplanen, so Eliana Esposito. Aber das schwierigste am Projekt sei, dass man sich bisher nicht einmal persönlich gesehen habe und alles digital abstimme, was freilich auch für die anderen Blogger-Teams gelte.

Gastautoren gesucht

Mit anderen Teams gemein hat man übrigens auch die URL des Blogs: das Kunstwort "Vitaritus", das für ähnliche Rahmenbedingungen beispielsweise bei der Google-Suche sorgen soll. Die Studentinnen um Eliana Esposito haben sich den Begriff und seinen lateinischen Ursprung allerdings für ihren Blog angeeignet: "Vita" bedeutet immerhin Leben, "Ritus" das Ritual, das für viele das Teilen von Bildern inzwischen ist. Und dies kann man auch auf dem Blog machen: Nicht nur für die Expertenbeiträge suchen die Studentinnen aktiv nach Gastautoren: Jeder, der seine Liebe zur Fotografie und seine Geschichten gerne auf dem Blog teilen möchte, ist auf "Vita·Ritus" willkommen.

Der Blog ist unter der URL https://vitaritus-4.de abrufbar, und auch auf Instagram (@vita.ritus), Twitter, Youtube, Facebook und Pinterest unter dem Namen "Vitaritus" zu finden