Blog von THM-Studierenden zu Natur drinnen und draußen

GIESSEN - Aufgrund der Einschränkungen gerade zu Beginn der Corona-Pandemie hielten sich viele Menschen vornehmlich in den eigenen vier Wänden auf - da war es wichtig, es sich dort möglichst schön zu machen, aber ebenso stark war bei vielen der Drang, sich als Kontrast in der Natur aufzuhalten. Dies ging Shamsun Nahar Bakul, Lisa Dobner, Johannes Gärtner, Larissa Littek und Niclas Mohr, Studierende an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), genauso. Im Fach "Digital Marketing" mussten sie für ein semesterübergreifendes Projekt ein Thema wählen, mit dem sie sich im Rahmen eines Blogs auseinandersetzen. Unter dem Namen "Covidiary" und dem Motto "Reconnect with Nature" möchten sie ihrem Publikum die Vorteile der Natur sowohl "indoors" als auch "outdoors" näher bringen.

Wie alle anderen Teams im Studiengang wurden die fünf Hochschüler zum Semesterstart bunt zusammengewürfelt und kannten sich kaum, blickt Larissa Littek im Gespräch mit dem Anzeiger zurück. Schnell war sich die Gruppe einig darüber, dass man keinen Foodblog machen, sondern sich mit einer Thematik befassen wollte, die alle in der Gruppe persönlich bewegt. Dabei habe man festgestellt, dass die Natur die Teammitglieder verbinde: "Wir haben alle nach Möglichkeiten gesucht, während Corona rauszugehen", sagt Larissa Littek, dass die Ambivalenz zwischen "drinnen" und "draußen" während der letzten knapp anderthalb Jahre sehr deutlich geworden sei. Der Drang, das Haus zu verlassen, traf dabei auf die Problematik, dass man oft nicht viel mehr habe tun können als spazieren zu gehen. Zudem haben sich die Studierenden gefragt, wie man sich mit der Natur verbinden könne, ohne das Haus zu verlassen. So seien sie auf die Oberthemen "Indoors" und "Outdoors" gekommen.

Erdbeeren pflücken

Seit Semesterbeginn werden so auf dem "Covidiary" getauften Blog und den dazugehörigen Kanälen in den sozialen Medien unterschiedlichste Themen behandelt, bei denen häufig Natur im Mittelpunkt steht, wie etwa die dortigen Auswirkungen der Pandemie. Aber auch Themen zu Nachhaltigkeit sind im Fokus, wie der jährliche "Earth Overshoot Day". Das fünfköpfige Team hat sich außerdem mit Gebieten befasst, die schon bekannt waren - Larissa Littek wandert gerne und macht regelmäßig Yoga, ihr Kommilitone Johannes Gärtner läuft etwa hundert Kilometer in der Woche. Auf solche Aktivitäten fokussieren sich die wöchentlich auf Instagram gestellten Challenges, die die Leserschaft bisher beispielsweise zum Erdbeeren pflücken, Meditieren oder Kochen mit saisonalen Zutaten motivieren.

Auch Larissa Litteks Liebe zu Zimmerpflanzen fand ihren Weg in den Blog - für den Beitrag hat sie zusammen mit Gärtner ein paar Exemplare gekauft, was zu den eher wenigen Gelegenheiten zählte, bei denen sich Teammitglieder einmal persönlich begegneten. Denn nach wie vor läuft das Studium komplett digital ab. Das hat zum einen Vorteile - man könne sich schnell online zu Besprechungen treffen, und Shamsun Bakul konnte zu Semesterbeginn noch von Bangladesch aus an Seminaren und Vorlesungen teilnehmen. Doch zum anderen fehle der soziale Faktor. Und für Johannes Gärtner ist auch der Gedanke befremdlich, dass es Studierende gebe, die ihren Abschluss machen werden, ohne jemals in Gießen gewesen zu sein.

Dass das Team international ist, hat zudem zu einigen Herausforderungen geführt. So habe Bakul zunächst von Bangladesch aus Social-Media-Accounts eingerichtet, die ganz anderen Einschränkungen unterworfen waren, was beispielsweise Nutzung von Musik angeht, als es in Deutschland der Fall sei. Dazu kam noch die Sprachbarriere: "Shamsun schreibt sehr poetisch", gibt Gärtner zu, dass es herausfordernd gewesen sei, ihre Artikel ins Deutsche zu übersetzen, ohne dass deren Charakter verloren ging. Nach anfänglich gegenteiligen Überlegungen wurde beschlossen, den Blog auf Deutsch zu schreiben - auch, weil ein im Blog implementiertes Übersetzungs-Tool nicht funktionierte, was das "Covidiary"-Team bedauert, da man gerne Bakuls Familie und Freunde in der Heimat an den Artikeln hätte teilhaben lassen.

Lokalbezug wichtig

Zudem habe man sich geeinigt, einen engen Lokalbezug im Blog zu haben, auch um mit lokalen Unternehmen oder dem THM-Hochschulsport zusammenarbeiten zu können. So sei die Einwilligung vom Kletterwald Gießen, für ein Gewinnspiel mit den THM-Studierenden zu kooperieren, ein großes Erfolgserlebnis gewesen, erklärt Gärtner, genauso wie Rückmeldungen von größeren Accounts auf sozialen Medien, die dafür sorgten, dass man sich gesehen fühlt, ergänzt Kommilitonin Littek.

Zum Beginn des Projektes ins kalte Wasser geworfen und darauf angewiesen, sich in kurzer Zeit viele Kenntnisse und Fertigkeiten auf unterschiedlichsten Gebieten anzueignen, sei die Arbeit nach einem Monat schon beinahe entspannt geworden, nachdem man sich eingearbeitet habe. Die Ausnahme: "Mit Google Analytics kämpfen wir bis heute!", lacht Bakul. Dennoch sei es bei weitem das umfassendste Modul im Studium gewesen, mit dem man sich von Montag bis Sonntag mindestens ein bis zwei Stunden täglich beschäftigt habe.

Da man sich in den vergangenen drei Monaten mit Blog und zugehörigen Social-Media-Kanälen etwas aufgebaut habe, wolle man zumindest Letztere weiterführen, wenn es für die Kommilitonen zeitlich machbar sei, erklären die Studierenden. Immerhin sei das Projekt inzwischen nicht nur in den Alltag übergegangen, und "man sieht überall Sachen, die mit den Blog-Themen verwandt sind", auch sei man mit Herzblut dabei. Einen konkreten Wunsch hat Larissa Littek für die Zukunft außerdem: "Hoffentlich können wir bald den Namen ändern, sobald Corona vorbei ist, und uns mehr auf Nachhaltigkeit konzentrieren!"