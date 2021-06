Blühende Blumenwiese statt Hundeklo in Gießen

Bunte Pracht: Lucia Heine, Claudia Pietron-Egidi und Barbara Haderer (von links) haben eine Brachfläche in ein Blumenmeer verwandelt. Foto: Czernek

GIESSEN - Wer in diesen Tagen am Schwarzacker in Richtung Bergwerkswald spaziert, kann sich vor einer Häuserreihe über ein wahres Blumenmeer freuen: Klatschmohn, Kornblumen, Sommerflieder und viele Sommerblumen in allen Farben blühen auf dem rund 30 Quadratmeter großen Stück. Dass diese Fläche nicht zu einer langweiligen Schotterfläche oder gar einem Hundeklo verkommt, ist dem Engagement einer kleinen Gruppe um Barbara Haderer zu verdanken. Die Anwohner der idyllischen Straße wollten etwas für das Allgemeinwohl tun.

Früher befand sich an dieser Stelle ein Abwassergraben. Dieser wurde 2019 zugeschüttet und auf der brachliegenden Erde entwickelte sich ein unkontrollierter, unschöner Wildwuchs, für den sich niemand so recht verantwortlich gefühlt habe. Das rief wiederum Barbara Haderer auf den Plan. Die engagierte Gießenerin und Mitbegründerin des Vereins "Lebenswertes Gießen" nahm sich - in enger Abstimmung mit dem Umweltamt - dieser Freifläche an und begann, gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Claudia Pietron-Egidi und Lucia Heine eine Blumenwiese anzulegen, die genügend Raum für Insekten und Bienen bietet. Mit sehr viel Eifer und Verstand haben die Frauen alles von Unkraut und Gras befreit, bevor es ans Pflanzen ging. Das, was ein wenig wild aussieht, wurde bewusst als blühendes Feld gestaltet. "Wir wollten nicht, dass diese Ecke zu einem Hundeklo verkommt. Jetzt sind wir sehr glücklich und zufrieden, was in diesem Jahr schon alles gewachsen und aufgeblüht ist. Und wir freuen uns darauf, wie es sich weiter entwickelt." Dass sie damit einen Volltreffer gelandet haben, zeigt sich übrigens auch daran, dass Passanten immer wieder stehen bleiben, den Anblick genießen, ihr Handy zücken und ein Foto machen.