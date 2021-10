„Blütenlese“ noch bis 25. November

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Noch bis zum 25. November läuft beim Deutsch-Rumänischen Verein Gießen die kostenlose Online-Vortragsreihe „Blütenlese – Antologie“. Am 7. Oktober spricht die Diplom-Psychologin Amalia Bulla-Garlonta über „Depression erkennen und bewältigen, in Deutschland und Rumänien“. Am 14. Oktober hält Bahar Özer einen Vortrag mit dem Titel „Bildungsgerechtigkeit in Deutschland“. Die Veranstaltungen werden jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr via Zoom übertragen. Weitere Infos zum Programm unter www.facebook.com/deruve.giessen, Anmeldung unter deruve.gi@gmail.com.