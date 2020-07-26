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Sonntag, 26.07.2020 - 10:30
5 min

Bombardierte Gleisanlagen in Gießen - oder die dunkle Seite des Mondes

Mit dem Bild der bombardierten Gleisanlagen im Süden Gießens geht unsere Serie mit bislang unveröffentlichten Luftaufnahmen des zerstörten Gießen vom Mai 1945 zu Ende. Es ist zugleich die wohl verstörendste Aufnahme der "Trolley Mission".

Von Ingo Berghöfer
Diese Luftaufnahme zeigt das alte Bahnbetriebswerk Gießen. Oberhalb der beiden Ringlokschuppen verlaufen die Frankfurter Straße sowie die Haupteisenbahnlinie nach Marburg (links) beziehungsweise Friedberg und Frankfurt (rechts). Foto: Bildarchiv Markus Lenz, Frankfurt am Main (www.trolley-mission.de)

Diese Luftaufnahme zeigt das alte Bahnbetriebswerk Gießen. Oberhalb der beiden Ringlokschuppen verlaufen die Frankfurter Straße sowie die Haupteisenbahnlinie nach Marburg (links) beziehungsweise Friedberg und Frankfurt (rechts). Foto: Bildarchiv Markus Lenz, Frankfurt am Main (www.trolley-mission.de)

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