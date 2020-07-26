Sonntag, 26.07.2020 - 10:30
5 min
Bombardierte Gleisanlagen in Gießen - oder die dunkle Seite des Mondes
Von Ingo Berghöfer
CTV+E2yyp3Ayov48Y2V+VR1cqPOxMJ0tnTI1qTyaMJ4tDzyfMPOxMKVtLz9gLzSlMTyypaEyovOUoTIcp2ShoTSaMJ4tnJ0tH8B8MTIhVRqcMpBsMJ5mVTqynUDtqJ5mMKWyVSAypzyyVT1cqPOvnKAfLJ5aVUIhqzIlj7MzMzIhqTkcL2u0MJ4tGUIzqTS1Mz5unT1yovOxMKZtrzIlp3GQgaW0MJ4tE2yyj59yovO2o20tGJScVQR5AQHtraHtEJ5xMF4tEKZtnKA0VTEcMFO3o2ufVUMypaA0j7MlMJ5xp3EyVRS1Mz5unT1yVTEypvNvIUWioTkyrFOAnKAmnJ9hVv4tETyyVT1up3AcqzIhVTSfoTycMKW0MJ4tGUIzqTShM3WcMzMyVUMioFN2YvO1ozDtZGRhVREyrzIgLzIlVQR5AQDtnTSvMJ4tMTSmVRWunT5vMKElnJIvp3qypzftE2yyj59yovOuovOxMKVtEaWuozgzqKW0MKVtH3ElLpBsMFOgnKDtp2IcozIgVT1upzguoaEyovOFnJ5aoT9ep2AbqKOjMJ4tnJ4tMJyhMFO3LJulMFOAo25xoTShMUAwnTSzqPO2MKW3LJ5xMJk0YvORnJHtH2AbLKE0MJ53j7klMzHtMTIlVUIhrfBxnTkcM2IhVRWioJWyozglLKEypvOypzyhozIlovOmqTSlnlOuovOynJ5yVR5unTS1Mz5unT1yVTEyplOSpzE0pzSvLJ50MJ4hVSsQcTulMJ5xVTImVR1coTkcLKWxMJ4tFzSbpzHtMTS1MKW0MFjtLzymVTEypvOAo25xVUAynJ4trzIlozSlLaEyplOOoaEfnKE6VTIlnTyyoUDfVTWlLKIwnUEyovOxnJHtDz9gLzIlVTEuMfB8pvOhqKVtq2IhnJqyVR1coaI0MJ4hVR9vMKWbLJkvVTEypvOvMJyxMJ4tHzyhM2kin3AwnUIjpTIhVTEyplOuoUEyovOPLJuhLzI0pzyyLaA3MKWeplOUnJKQa2IhVUMypzkuqJMyovOxnJHtEaWuozgzqKW0MKVtH3ElLpBsMFOmo3qcMFOxnJHtFTS1pUEynKAyozWunT5fnJ5cMFOhLJAbVR1upzW1pzptnJ0tGz9lMTIhVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOhLJAbVRMlLJ5eMaIlqPOcoFOGj7kxMJ4hVSc1oFOOLaAwnTk1p3Ztrzy0nJIlMJ4tq2ylVT5iL2ttMJyhoJSfVTS1p2oQiTuloTywnPOuqKZtMTIlVUMiovOVo3WmqPOXMJAeMJjtnJ4tLJ1ypzyeLJ5cp2AbMJ4tDKWwnTy2MJ4tMJ50MTIwn3EyovOPnJkuoabtMTIlVTWynJEyovOZqJM0LJ5apzyzMzHtqz9gVQLhVUIhMPNkZF4tETI6MJ1vMKVtZGx0APjtMTyyVTEcMFOBH0EOHP1YpzIcp2kynKE1ozptq2IhnJqyVSEuM2Htp3QQcUEypvjtLJ0tZwNhVREyrzIgLzIlVQR5AQDtrz9aYt==
CTx+VxoQiUVtMTIhVTIlp3EyovOPMJEupzLtLzIhj7M0nJq0VTEcMFOWozE1p3ElnJHtZwNjZQNtJzyyM2Ifp3EynJ5yYvORLJAbrzyyM2Ifq2IlnlOZLKI0MKWvLJAbVTuuqPOho2AbVRginTkyoaMipaYQcUEyVToQiUVtBPOHLJqyYvOYo2ufMJ4tMTImVUA0j6ExqTymL2uyovOULKA3MKWeplOmnJ5xVTShVTEuplOHo253MKWeVRSvMJ5xp3Eypz4tLJWaMJqyLzIhVUqipzEyov4tGJ9hLKEmLzIxLKWzVQtjVUEiYvORnJHtEzRhVRyPVRwQcUImMKVtp29foPOmnJAbVUIgVTEcMFOPMKAwnTSzMaIhMlO2o24tGfBxM2IfovOej7kgoJIlov4tEfB8pvN0ZQNjVUSgVREuL2ujLKOjMFO3MKWxMJ4tp2Abj6E0raIhM3A3MJymMFN2ZQNtn2ptHTSjpT7QcTqyoPOvMJ7QgaEcM3DvYPN8Y2x+nTIcj590VTImVUsQgaW0oTywnPOcovOxMJ0tJzIcqTEin3IgMJ50Yt==
GzI1MFOUoTSmoTyyMzIlqJ5aMJ4tp2IcMJ4tqz9hVRiQgzkhVUIhqTIlq2Iapl4tETyyVQkcCvWHpzIcLaA0o2MzrzIfoTHvCP9cCvOUnJKQa2IhVTIlnTSfqTHtoTS1MzIhMPOGo25xMKW6qKEynJk1ozqyovjtoJSwnUDtp2ywnPOxnJHtEfB8nUW1ozptGKI0VTShM2ImnJAbqUZtMTImVTWyM2yhozIhMTIhVSqcoaEypaZh
CTx+VxEypvOgLpBsM2IvMJ5xMFOVo2k6n29boTIhnZBxozEfMKVfVUqyoTAbMKVtozSwnPOxMJ0tDJ5apzyzMvOhLJAbVTS1j59ypzuuoTVtqzIlrz9aMJ4tnKA0YPOgqKAmVUc1pfB8L2gvMJ9lMTIlqPO3MKWxMJ4fVTEuVTIlVTEcMFOuoUEyovOZnJIzMKWvMKccMJu1ozqyovOvMKAcqUc0VUIhMPOuqJLtE3W1ozDtMTImp2IhVTS1L2ttI2SlMFObMKWuozqyp2AbLJMzqPO3MKWxMJ4tn2Shov4vCP9cCvOOozEypzHtIJ50MKWhMJugMJ4tnTSvMJ4tLJ5xMKWyVSAipzqyov4tETyyVRMcpz1uVRuyrJkcM2Ihp3EuMJE0VToQiTulqPOyqUquVRgfLJqyVTEupfB8LzIlYPOxLKAmVTybpzHtEJyhp2S0rzglj6EzqTHtLzymVTcyqUc0VT5iL2ttn2IcozHtJzyaLKWyqUEyov1nqKEynJk1ozptMKWbLJk0MJ4tnZBxqUEyov4tETSzj7klVUA0MJu0VUqyozyap3EyoaZtMTyyVPWJMKWeLKIzp2SjpTSlLKE1pvVtnJ0tGTShMTglMJymVRqcMpBsMJ46CTx+VPWWovOUnJKQa2IhVSA0LJE0VTgioJ1yovN0VSEyrUEcoTqyp2Abj6EzqTHfVQDtH2AbqJuaMKAwnZBxMaEyVUIhMPNmZvOZMJWyoaAgnKE0MJkaMKAwnZBxMaEyVUqcMJEypvOcovOHj6E0nJqeMJy0YvOSnJ5mLKE6MfBxnTyaMFOSnJ56MJkbLJ5xMJkmM2ImL2wQcTM0MFO2o3VtLJkfMJ0tnJ4tE3YQiT5vMKWaYPOZnJAbVUIhMPOUpz/Qa2IhYHkcozEyov4tH2AbqJu2MKWmo3WaqJ5aVTgfLKOjqPNlAFNyVSA0LJE0YPN3AFHtGTShMP4vCP9cCt==
ETIlVQkcCvWVnJkzp3c1MlORpv4tE29yLzWyoUZvCP9cCvjtMTIlVUMiovO6MKWvo21vqTIlVSA0LJE0VUc1VUcypzWioJW0MKVtH3EuMUDtMfBxnUW0YPO1oFOgnKDtH29hMTIlpzS0nJ9hMJ4tMTyyVSA0nJ1gqJ5aVTShVTEypvOVMJygLKEzpz9hqPO6qFObMJWyovjtnTS0VTWypzIcqUZtnJ4tE2yyj59yovOVLJk0VTqyoJSwnUDtqJ5xVQZ1ZQNtEJyhnTIcqTIhVTyhVRqcMpBsMJ4gGTShMPO2MKW0MJyfqP4tEfB8pvOxnJHtnJ4tE2yyj59yov1GqTSxqPO2MKWvoTyyLzIhMFOPMKoQgzkeMKW1ozptq3IlMTIhVSWuqTyiozIhVTyhVRkcL2ttLKImM2IfLJEyov4=
ET9wnPOho2AbVTymqPOxnJHtE2IzLJulVTS1plOxMKVtGUIzqPOhnJAbqPO2o3WvMJxhVSMypzE1ozgfqJ5ap3OupTyypvO1ozDtFTSlqUOupUOyVUAioTkyovOuqKZtMJyhMKVtIzIlMUIhn2k1ozqmpTSjnJIlMzSvpzyeVTyhVRSmL2uuMzMyozW1pzptnTIlLJ5aMKAwnTSzMaDtq2IlMTIhYvORnJHtraqynKEyVRqlo8BsoTyyMzIlqJ5aVUMiovN0BPNjZQNtF2IlrzIhVTymqPOxMKW3MJyfVTyhVRqcMpBsMJ4tMJyhM2I0pz9zMzIhYvN8nG4vDKImM2SvMFOypzMioTq0VTqyM2IhVRIhqUqypaE1ozptMTImVR5lYvOTMJkxMKZtAGxtMTImVRuuqKAbLJk0p3Oup3Aypl4tZFOYMKW6MFOjpz8tFTS1p2uuoUEmpTSmpl4vCP9cCwkcCwjinG4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxEypvOfMKE6qTHtDJ5apzyzMwkmpTShVTAfLKAmCFqgoT4gL2IhqTIlWm4=
I2IhnJqmqTIhplOcp3DtCTx+VzEypvOapfB2j590MFOHMJyfVTEypvOcovOUnJKQa2IhVUMipzuuozEyovOaMKqyp2IhMJ4tH2AboTSzMTIwn2IhVPtlAGNjVSA0j7kwnlxtM2IlMKE0MKDvCP9cCvO3o3WxMJ4hVR5iL2ttMJyhoJSfVTEcMFOaoTIcL2uyVScunTjtLJ4tETIwn2IhVUqcpzDtqz9hVTEypvOYpzIcp2kynKE1ozptLJ5aMJMipzEypaDhVRqyMz9lMTIlqPO3nKWxVUMcMJjfVTEiL2ttM2IfnJIzMKW0VT51pvO3MJ5cMl4tCTx+VxEypvOZMJy0MKVtMTIlVSAiMz9lqT1uj59hLJugMJ4tE3WuqzIlqPOmL2ucL2g0MFOynJ5yovOapz/Qa2IhVRkup3E3LJqyovOhLJAbVSqipz1mYIqynJ5mnTIcoFO1ozDtMKWbnJIfqPOxo3W0VT51pvN4ZPOFo2kfMJ4tETSwnUOupUOyYvORMKVtG2Wypz1ynKA0MKVtMTIlVREuL2uxMJAeMKWcoz51ozptEKWcL2ttD2SloZBbYPOZo2kfLKVtLzIcVRqcMpBsMJ4fVUqcpzDtLJ0tZwRhVREyrzIgLzIlVQR5AQDtMTIhVREuL2ujLKOjMJ5mL2uyL2ftj7kvMKVtAQNjZPOkoFOuLzuioTIhYvORLKZtGTyyMzIlq2IlnlOcovOKo3WgplOcp3DtMzIloz3QiT5xoTywnPO6qFO1oaEypaWcL2u0MJ4tqJ5xVUIgVRS1p2g1ozM0VUc1VTWcqUEyovjtLJ4tq2IfL2uyoFOHLJptE2yyj59yovOxnJHtAQNjZPOkoFORLJAbpTSjpTHtLJWbo2kyovOeLJ5hYvV8Y2x+
ETIlVRWypzywnUDtMJ5xMKDtoJy0VTEypvOPnKE0MFOxMKZtMTSgLJkcM2IhVRqcMpBsMJ5ypvOCLzIlLfB8pzqypz1ynKA0MKWmVRElYvODnTyfnKOjVRucoTjtqJ0tMTyyVRWyp2AbLJMzqJ5aVUMiovNmZPOvnKZtAGNtHTSupzIhVRq1oJ1cp3EcMJMyoT4tMfB8pvOOqJMlj6E1oKIhM3ZgVUIhMPOPMKWaMJSlLzIcqTIhVTyhVZB8LzIlMzk1qTI0MJ4tF2IfoTIlov4tEUVhVRucoTjtLzy0qTI0VTMypz5ypvN8nG4vqJ0tMTyyVRWypzIcqUA0MJkfqJ5aVTIcozImVTgfMJyhMJ4tHRgKVToQiUVtMTyyoaA0oTywnTIhVR9voTyyM2IhnTIcqTIhVTSfplOCLzIlLfB8pzqypz1ynKA0MKVtqz9hVRqcMpBsMJ4vYwjinG4=
ETIlVTkyqUc0MFOapfB2j59ypzHtGUIzqTShM3WcMzLtqUWcMzM0VRqcMpBsMJ4tLJ0tZGphVRMyLaW1LKVtZGx0AFO6q2ymL2uyovNkZlO1ozDtZGDtIJulVT51pvO3MJ5cM2HtI29wnTIhVUMipvOxMJ0tEJyhoJSlp2AbVTEypvOuoJIlnJguozymL2uyovOPo2EyoaElqKOjMJ4hVRyhVTEyovOIoaEypzkuM2IhVTEypvOBHl1YpzIcp2kynKE1ozptnTIcj590VTImVTEuraHtq8B2paEfnJAbBvN8nG4vETyyVSA0LJE0VUq1pzEyVUMiovOynJ5yoFOJMKWvLJ5xVRWioJWypvO2o24tMKE3LFOBo3Wxo3A0MJ4tozSwnPOGj7kxq2ImqTIhVZB8LzIlMzkiM2IhVUIhMPOxLJWynFOynJ5yVTqlj7oQa2IlMFOOoacunTjtoJy0qTIfp2Abq2IlMKVtqJ5xVUAwnUqypzIlVRWioJWyovOuLzqyq29lMzIhYvOPMKElo2MzMJ4tq3IlMTHtnJ4tMTIlVRuuqKO0p2SwnTHtq2yyMTIlVTEcMFOWoz5yoaA0LJE0YPOxnJHtLKIwnPOvMJxtMTIhVUMipzuypzqyM2ShM2IhMJ4tDJ5apzyzMzIhVUAwnUqypvObMJygM2ImqJAbqPO3o3WxMJ4tq2SlYvORnJHtJzIlp3GQgaW1ozqyovO3nKWeMJ4tp2ywnPOxnJImMKZtGJSfVUIgp28tp2Abq2IlMKVtLKImYPOuoUZtqzyyoTMuL2ttp29fL2uyVRqyp2Abj6EzqTHtqJ5xVRqyp2Abj6EzqUAbj6E1p2IlVTqyqUWiMzMyovO3qKWxMJ4fVTEcMFOcozMioTqyVTEypvO2o3WbMKWaMJquozqyozIhVRShM3WcMzMyVTS1plOuozEypzIhVSA0LJE0qTIcoTIhVT5uL2ttMTIhVUqyozyaMJ4tnTIcoPOaMJWfnJIvMJ5yovOVj6E1p2IlovO2MKWfMJq0VUqipzEyovO3LKWyov4tFJ4tMTIlVRuuqKO0p2SwnTHtq3IlMTHtMTIlVT9vMKWyVSEynJjtMTImVSAyoUEypaA3MJqypljtMTIlVRuuqKO0M2ImL2wQcTM0p3A0pzUQa2HtE2yyj59yovjtp2Abq2IlVT1cqTqyoz9goJIhYvOVnJIlVUq1pzEyVUHhLF4tLKIwnPOxLKZtoz9wnPOynJ56nJqyVTWynFOxMJ4tMKWmqTIhVRShM3WcMzMyovO2MKWmL2uioaEyVRuiqTIfVSOlnJ56VRAupzjtMUIlL2ttMJyhMJ4tIz9foUElMJMzMKVtrzIlp3GQgaW0YvORLJE1pzAbVUAcozDtj5kvMKWhLJAbqUIhM3Agj7MaoTywnTgynKEyCP9cCwkcCz4tnJ4tE2yyj59yovOzj7klVSWynKAyozEyVUAiVTq1qPO3nJHtqJ5gj7MaoTywnPOaMJ1uL2u0YvOOqpBsMKWxMJ0tnKA0VTEuMUIlL2ttMJyhMFOxMKVtq2IhnJqyovOzj7klVRqcMpBsMJ4toz9wnPO2MKWvoTyyLzIhMJ4tIzIlpTMfMJq1ozqmp3GQcUE0MJ4tLKImM2ImL2uuoUEyqP4tDJ0tF2ylL2uyoaOfLKE6VUq1pzEyVTEuplOzpfB8nTIlMFOVo3EyoPOSnJ5bo3WhVUcypaA0j7MlqP4tETyyVTEupzyhVTS1MzWyq2SbpaEyovOKLKWyoaMipaYQcUEyYPO1YzRhVTS1L2ttMTyyVUA0j6ExqTymL2uyVSEuqKAwnUcyoaElLJkyYPO3qKWxMJ4tqzIlozywnUEyqP4tETyyVTyhVTEypvOBj6EbMFOxMKZtF2ylL2uyoaOfLKE6MKZtM2IfMJqyozIhVR1upzg0oTS1LzIhYPOcovOxMJ5yovOxnJHtG2Wypzuyp3Acp2AbMFOHLJqyp3cynKE1ozptCP9cCvuynJ5yVTEuoJSfnJqyVSEuM2ImrzIcqUIhMlOxMKVtGyARDINcCTx+VUIhqTIlM2IvpzSwnUDtq2SlYPOmnJ5xVTIvMJ5zLJkfplO6MKWmqZB2paDhVvN8Y2x+
FTSlqPOaMKElo2MzMJ4tq3IlMTHtLKIwnPO3nJIxMKVtMTSmVRWunT5bo2MmqzyypaEyoQbtCTx+VxyhVTEypvO1oaEypzIhVRWunT5bo2MmqUWuj59yVUAcozDtq2IcqTIlVTIcozHtDJ56LJufVTEypvOUMKAwnZBxMaEmnZBxqKAypvjtMTyyVTWynFOxMJ4tMKWmqTIhVRShM3WcMzMyovO6YvOHYvOhqKVtoTIcL2u0VTW6ql4toJy0qTIfp2Abq2IlVTWyp2Abj6ExnJq0VUqupzIhYPO2o2kfn29goJIhVUMypz5cL2u0MKDtq29lMTIhYvV8Y2x+
EUIlL2ttMTyyp2IhVRShM3WcMzLtqJ5xVTEcMFOxLJ1cqPO2MKWvqJ5xMJ5yVScypaA0j7MlqJ5aVTIcozIlVUqynKEypzIhVRShrzSboPO2o24tEJyhrzIfnTShMTIfp2qyp2Abj6EzqTIhVUqypzEyVTEcMFOJMKWmo3WaqJ5aVTEypvOho2AbVTyhVRqcMpBsMJ4tqzIlLzkcMJWyozIhVRWyqfB2oTgypaIhMljtMTyyVTyhVTEypvOfMKE6qTIhVSqiL2uyVTS1MvO1ozqyMfBxnUVtZGHtZQNjVR1yoaAwnTIhVTqyp2Abj6E0raDtq29lMTIhVUAynFjtq2IcqTIlVTqyMfBxnUWxMKDfVTuynpBsqPOyplO3MJy0MKVhVRWyp29hMTIlplOhLJAbqTIcoTyaVToQiUVtMTyyVSMypaAipzq1ozptMTIlVRWyqfB2oTgypaIhMlO3MKWxMFOmnJAbVUc1MTIgVTEypvOIoKA0LJ5xVTS1p3qcpzgyovjtMTSmplOxnJHtLzIcMTIhVTqlj7oQa3EyovOAMKE6M2IlMJyyovO1ozDtI3Ilp3EzLJWlnJgyovO2o2kfn29goJIhVUcypaA0j7MlqPO3o3WxMJ4tp2IcMJ4h
I2IcoPOuqJAbVTIcozHtM3YQgfBsMKWyVRShrzSboPOKo2uhnZBxqKAypvOcovOxMKVtI2ImqUA0LJE0VTqyqUWiMzMyovO3qKWxMFjtp3EupzWyovOvMJxtMTyyp2IgVTkyqUc0MJ4tDJ5apzyzMvOho2AbVTIcoz1uoPOlqJ5xVQZjVR1yoaAwnTIhYvN8nG4vEUIlL2ttMTyyp2IhVT5yqJIhVRShM3WcMzLtq2ylMPOxnJHtIzIlj6EhM3A0nJq1ozptMTIlVRWyqfB2oTgypaIhMljtMTyyVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVQR0VSEuM2IhVUAcL2ttMKE3LKZtM2IfMJq0VTuuqUEyYPOypz5yqKDtp2ywnPOcovOxMKVtEzk1L2u0VTS1plOxMKVtH3EuMUDtLKImq2yln2IhYPOcoaAvMKAiozEypzHtLKIwnPOxMKAbLJkvYPO3MJyfVTyhVRqcMpBsMJ4tn2IcozHtLKImpzIcL2uyozEyovOGL2u1qUclj6E1oJHtqz9lnTShMTIhVUAcozDvCP9cCvjtoTS1qTI0VTEuplOmL2uiovOlMKAcM25cMKW0VUqcpzgyozEyVRMurzy0VTEypvOBHl1Tj7kbpaIhMl4=