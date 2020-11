Bonhoeffer-Ausstellung in St. Thomas Morus Gießen eröffnet

Willkommen: Thomas Ransbach und Jakob Handrack, Vorsitzende des Fördervereins St. Thomas Morus, haben die Ausstellung über Dietrich Bonhoeffer nach Gießen geholt. Sie ist bis zum 15. November täglich in der Kirche zu sehen. Foto: Czernek

GIESSEN - Hildegard Pilawa, Florian Keßler und Thomas Ransbach erhielten ihre bischöfliche Beauftragung zur Leitung von Wortgottesfeiern im katholischen Pfarreienverbund Gießen in der Wortgottesfeier in St. Thomas Morus, die von der Gemeindereferentin Uta Kuttner geleitet wurde. Sie sind die ersten drei Personen in Gießen, die eine solche offizielle Beauftragung durch den Mainzer Bischof für die Stadt Gießen erhielten.

Dies befähigt sie, selbstständig Wortgottesfeiern zu gestalten. Sie werden ab sofort regelmäßig dieses Amt in den drei Pfarreien ehrenamtlich ausüben. Hierzu war eine zweijährige Ausbildung nötig, deren Abschluss mit der Beauftragung würdig an Allerseelen begangen wurde. In ihrer Ausbildung schulten die Gemeindereferentin Kuttner und der Klinikseelsorger Manfred Schmid die Laien in der Auslegung von Bibeltexten und gaben ihnen Handreichungen zur Ausgestaltung der Feiern und ihrer eigenen Predigten.

Neue Liturgieform

Der Begriff der Wortgottesfeier ist noch relativ neu in der katholischen Kirche. Seit dem Jahr 2000 gibt es diese Liturgieform, die von ehrenamtlichen Laien eigenständig ausgestaltet werden kann. Sie basiert auf dem Grundgedanken des zweiten Vatikanischen Konzils, das die gemeinsame Priesterschaft aller Gläubigen betont.

Während der Wortgottesfeier an Allerseelen wurde in St. Thomas Morus auch die Wanderausstellung über Dietrich Bonhoeffer "Dem Rad in die Speichen fallen" still eröffnet. Anhand von 13 Tafeln werden das Leben und das Wirken dieses außergewöhnlichen evangelischen Theologen dargestellt. Die Ausstellung wurde auf Initiative des Fördervereins St. Thomas Morus nach Gießen geholt. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Ransbach erläuterte, dass man sich mit dem Theologen während einer Klausurtagung beschäftigt habe. So sei man auf die Idee gekommen, diese Schau auch in der Universitätsstadt zeigen zu wollen. Ergänzt werden die Bildtafeln durch eine PowerPoint-Präsentation, die sich vertiefend dem Wirken und der Bedeutung von Dietrich Bonhoeffer widmet. "Wir würden uns sehr freuen, wenn die Ausstellung von möglichst vielen Menschen besucht wird, denn sie zeigt die Bedeutung dieses Theologen, der am 9. April im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet wurde", so der Vereinsvorsitzende Jakob Handrack.

Die Ausstellung "Dem Rad in die Speichen fallen" ist täglich bis zum 15. November von 18 bis 19.30 Uhr unter Einhaltung der notwendigen hygienischen Vorgaben in der Kirche zu sehen.