Bonität der Firma Goldberg "ausgezeichnet"

Giessen (red). Die Firma Goldberg GmbH in Gießen kann sich erneut freuen über das Creditreform Bonitätszertifikats CrefoZert, welches ihr nun im Juli 2020 das zweite Jahr in Folge durch Creditreform Gießen, vertreten durch die Kundenbetreuer Miriam Kreiling und Mark Jungen, verliehen wurde. Das anerkannte und begehrte CrefoZert bescheinigt in Zeiten unsicherer Finanz- und Kapitalmärkte dem zertifizierten Unternehmen eine ausgezeichnete Bonität und Finanzstärke.

So kann sich die Firma Goldberg gegenüber Kunden, Lieferanten und Banken als zuverlässiger Geschäftspartner präsentieren und wirkungsvoll Vertrauen für eine langfristige Zusammenarbeit schaffen.

Creditreform, die größte Wirtschaftsauskunftei in Deutschland, verleiht das CrefoZert nur an die solidesten Unternehmen nach strenger Prüfung aller aktuellen Finanzzahlen und weiterer Kriterien. Für eine Zertifizierung mit dem CrefoZert kommen in Deutschland nur etwa 1,7 Prozent aller Unternehmen in Frage. Das Zertifikat wird jeweils für ein Jahr verliehen, währenddessen das zertifizierte Unternehmen weiter intensiv durch Creditreform überwacht wird.

Seit vielen Jahren ist die Firma Goldberg ein Juwelier für Schmuck, Uhren, Trauringe, Eheringe und Verlobungsringe, sowie professionellen Ankauf von allen Edelmetallen und Luxus-Uhren. Das hochqualifizierte Team verspricht erstklassiges Know-how und Feingefühl. Neben dem Stammhaus in Bensheim, ist Goldberg an den Standtorten Neu-Isenburg, Würzburg und auch zwei Mal in Gießen vertreten.