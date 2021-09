Boom Town Gießen: Jetzt 90 000 Einwohner

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen hat die 90 000-Einwohner-Marke geknackt. Nach den veröffentlichten amtlichen Bekanntmachungen des Hessischen Statistischen Landesamtes hat die Universitätsstadt am 31. Dezember 2020 90 131 Einwohner/innen. Und nach wie vor ist Gießen mit Abstand die jüngste Stadt Hessens: Das Durchschnittsalter liegt bei 38,2 Jahren. Gießen hat seinen Wachstumstrend damit seit vielen Jahren in Folge kontinuierlich fortgesetzt. Ende 2005 hatte die Stadt noch rund 72 000 Einwohner. Alleine in den letzten zehn Jahren ist sie um 15 000 Einwohner gewachsen. "Die kleine Großstadt an der Lahn ist nach wie vor eine 'Boom Town' und zu Recht beliebt", sagte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz zu der Entwicklung.

"Wir freuen uns in Gießen über jeden und jede, der zu uns zieht. In Gießen lebt es sich nämlich einfach gut. Und es wird in den nächsten Jahren bestimmt noch viel zu tun geben, um das hohe Niveau unserer Lebensqualität zu halten und noch zu steigern."