Boote fahren wieder

Auf der Lahn herrscht wieder Betrieb. (Foto: Jung)

GIESSEN - (kg). Auf der Lahn waren am Wochenende wieder Boote von Bootsverleihern zu sehen. Der große Schwan von Kanutours zog seine Bahnen, eine Familie freute sich über die erste Ausfahrt nach den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Zu den Wasserfahrzeugen, die nach der langen Winterpause und dem Fahrverbot wieder zu Wasser gelassen werden durften, zählte auch die „Lahnperle“, das Boot vom Marineverein Gießen. An manchen Anlegestellen ist allerdings die Infrastruktur (zum Beispiel die Schwimmstege) nach der Wintersaison noch nicht hergestellt, sodass noch kein Hochbetrieb herrschte, wie Peter Zutt von Kanutours sagte. Die Gaststätten am Ufer müssen noch bis zum 15. Mai warten, bevor sie ihre Gäste empfangen dürfen.