Bopp-Stiftung an THM besteht seit 20 Jahren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRIEDBERG - Seit 20 Jahren fördert die "Prof. Dr. Dieter Bopp Stiftung" Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Friedberg. Gegründet von seiner Witwe Dr. Gisela Bopp, unterstützt sie wissenschaftliche Arbeiten, Forschungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsprojekte. Sie gewährt außerdem Beihilfen zu den Studienkosten. Auch Studentinnen und Studenten in finanziellen Notlagen können Hilfen erhalten, teilt die Hochschule mit. Die Stiftung hat bisher etwa 80 Studierende der THM mit Beihilfen in unterschiedlicher Höhe unterstützt. Fünfmal zeichnete sie die jeweils beste Diplomarbeit des Jahres im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen aus. Sie hat seit 2017 vier Deutschlandstipendien finanziert und half im vergangenen Jahr Studierenden, die durch die Coronapandemie ihren Job verloren hatten und dadurch in finanzielle Not geraten waren. 60 Immatrikulierte der RWTH Aachen erhielten außerdem Reisebeihilfen. Insgesamt hat die Stiftung in den Jahren 2001 bis 2021 rund 120 000 Euro an Fördermitteln vergeben.

Per Testament verfügt

Dieter Bopp (1929 - 1998) war fast 20 Jahre Professor an der Fachhochschule in Friedberg. Der Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler vertrat seit 1972 die Studienschwerpunkte Betriebswirtschafts- und Industriebetriebslehre am damaligen Fachbereich Betriebstechnik und Arbeitswissenschaft. Er war maßgeblich am Aufbau des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen beteiligt. Im Fachbereich galt Bopp als engagierter Hochschullehrer, dessen Rat von Kollegen und Studierenden hochgeschätzt wurde. Bopp, der unter schwierigen Bedingungen in der Nachkriegszeit Gymnasium und Universität abschloss, wusste aus eigener Erfahrung, wie notwendig für mittellose junge Menschen eine finanzielle Unterstützung während der Studienzeit sein kann. Bereits 1992 verfügte er testamentarisch die Gründung einer Stiftung, deren Erträge Studierenden der damaligen FH Gießen-Friedberg und der RWTH Aachen, an der er sein Maschinenbaustudium abgeschlossen hatte, zugutekommen. Foto: THM