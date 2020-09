Bosc-Ausstellung wird verlängert

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Mathematikum zeigt in einer Kunstausstellung des französischen Karikaturisten Jean Bosc, wie absurd unsere Welt eigentlich sein kann. In 20 Jahren entstanden über 3000 Zeichnungen, die in großen französischen Zeitungen, aber auch im Stern und in der Zeit abgedruckt wurden. Betrachtet man die Zeichnungen mit mathematischer Brille, kann man einige Entdeckungen machen: Es geht um mathematische Themen wie Unendlichkeit, Perspektive, Raumpackungen, Symmetrie, aber auch um Geometrie. Da die Kunstausstellung bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut ankommt, wird sie noch bis zum Ende der Herbstferien (18. Oktober) verlängert. Für diejenigen, die etwas mehr über Jean Bosc und seine Kunst wissen möchten, bietet das Mathematikum am Donnerstag, 24. September, um 17 Uhr „BOSC am Nachmittag“ an. Die Teilnahme am Vortrag ist im Eintrittspreis des Mathematikums inbegriffen, eine Anmeldung über das Buchungssystem des Mathematikums ist erforderlich.