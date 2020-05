Botanischer Garten der JLU Gießen bleibt weiter geschlossen

Archivfoto: Dieter Larve

Giessen (bl). Der Botanische Garten der Justus-Liebig-Universität (JLU) ist die grüne Oase inmitten der Stadt. Auf einer Fläche von etwa drei Hektar werden circa 7500 Pflanzenarten aus der ganzen Welt für die botanische Lehre und Forschung kultiviert. Aber natürlich schlendern jedes Jahr auch viele Menschen durch das ans Alte Schloss angrenzende Kleinod, die bei einem gemütlichen Spaziergang die farbenfrohe floristische Vielfalt genießen, an einer informativen Führung teilnehmen oder schlicht ein ruhiges Plätzchen für eine kleine Auszeit suchen. Üblicherweise ist das zwischen März und Oktober möglich, auch wenn momentan aufgrund der Bauarbeiten für die neuen Gewächshäuser noch Einschränkungen in Kauf zu nehmen wären. Doch wegen der Corona-Krise ist auch der Botanische Garten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und das soll trotz allmählicher Lockerungen in verschiedenen Alltagsbereichen vorerst so bleiben.

"Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir prioritär dafür Sorge tragen müssen, dass der Garten für Forschung und Lehre unter erhöhten Sicherheits- und Hygienestandards genutzt werden kann. Aufgrund der beengten allgemeinen Wegeführung sowie baustellenbedingter Sperrungen sind die geforderten Mindestabstände von Besucherinnen und Besuchern nach der aktuellen Einschätzung nicht zu gewährleisten", teilt Lisa Dittrich, Pressesprecherin der JLU, auf Anfrage des Anzeigers mit. Natürlich sei man sich bewusst, dass der Botanische Garten in der Bevölkerung sehr beliebt ist. "Wir werden daher verstärkt prüfen, ob und unter welchen Umständen das Gelände in naher Zukunft für Besucherinnen und Besucher wieder geöffnet werden kann."