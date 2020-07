Botanischer Garten in Gießen bleibt komplette Saison geschlossen

Für die Öffentlichkeit ist der Botanische Garten 2020 nicht zugänglich. Archivfoto: Scholz

Giessen (bl). Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? So jedenfalls lautet ein bekanntes Sprichwort, das an die Anfangsverse von Goethes Vierzeiler "Erinnerung" angelehnt ist. Mit der Ferne ist das in diesen Corona-Zeiten ja bereits so eine Sache. Viele bevorzugen den Urlaub in Deutschland oder bleiben gleich ganz zu Hause. Wer dabei nach Orten sucht, in denen es sich bei freiem Eintritt wunderbar entspannen und erholen lässt, hat nun allerdings endgültig eine Alternative weniger. Der Botanische Garten, Gießens über 400 Jahre alte grüne Oase, wird nämlich in dieser Saison definitiv nicht mehr öffnen. Die Justus-Liebig-Universität (JLU) habe aus verschiedenen Gründen entschieden, komplett darauf zu verzichten, teilt Sprecherin Lisa Dittrich auf Anfrage des Anzeigers mit. Das sei nicht leicht gefallen, wisse man doch um die Beliebtheit in der Bevölkerung, "wir sehen aber keine andere Möglichkeit".

Im Mai war zumindest noch erwogen worden zu prüfen, "ob und unter welchen Umständen" das etwa drei Hektar große Gelände mit seinen circa 7500 Pflanzenarten öffentlich zugänglich sein könnte. Danach war nichts mehr zu hören. "Nicht nur die Pandemie bedingten Abstandsregeln, die weiterhin Bestand haben, sprechen nach wie vor gegen eine Öffnung des Botanischen Gartens mit seinen engen Wegen. Hinzu kommen die Baumaßnahmen an der neuen Gewächshausanlage, die die Situation zusätzlich erschweren", erklärt Lisa Dittrich. Ab dem 17. August werde außerdem die historische Mauer an der Senckenbergstraße an zwei Stellen saniert. Daher sei das hintere Eingangstor dann nicht nutzbar.

Das stößt nicht überall auf Verständnis. Dr. Ulrich Frommer etwa hatte in einem Leserbrief insbesondere das Argument, Forschung und Lehre würden Priorität genießen, als "vorgeschoben" bezeichnet, um von mangelnder eigener Kreativität im Bemühen um geeignete Lösungen abzulenken. Als Beispiele, dass dies andernorts auch funktioniere, nannte der Gießener die Botanischen Gärten in Marburg und Frankfurt sowie den Palmengarten in der Mainmetropole.

Die Situation sei jedoch nicht "eins zu eins zu vergleichen", entgegnet Lisa Dittrich. So sei in Marburg eine Zugangskontrolle über die Eintrittspreise zu gewährleisten. Und in Frankfurt sei nicht die Universität verantwortlich, sondern es handele sich um einen städtische Einrichtung. "Der Fokus unseres Botanischen Gartens liegt dagegen auf Forschung und Lehre. Zugangskontrolle, Besucherzählung sowie die Überwachung, ob Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, sind nicht leistbar. Vor allem die Baustellen verhindern eine Öffnung unter Pandemie-Bedingungen." Umso mehr freue man sich darauf, Besucher "hoffentlich ab dem kommenden Frühjahr" wieder begrüßen zu können. "Die neuen Gewächshäuser werden den Garten zu einem noch deutlich attraktiveren Ziel machen."