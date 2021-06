Botanischer Garten in Gießen wird geöffnet

Die Uni bereitet die Öffnung des Botanischen Gartens vor. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - Die Entscheidung hatte zuletzt für reichlich Verwunderung gesorgt: Während Gastronomie und Einzelhandel ihre Tore aufgrund stabil niedriger Inzidenzwerte und der kreisweit gültigen Corona-Lockerungsstufe 2 wieder öffnen durften, blieb der Botanische Garten der Justus-Liebig-Universität (JLU) geschlossen. Dies wird sich allerdings in Kürze ändern. "Wir sind derzeit dabei, angesichts der sehr erfreulichen Tendenz bei den Infektionszahlen Öffnungsschritte für den Botanischen Garten vorzubereiten", teilt JLU-Sprecherin Lisa Dittrich auf Anfrage des Anzeigers mit. Nähere Informationen sollen voraussichtlich Anfang kommender Woche folgen.

Bislang hatte sich die Universität darauf berufen, den bei Spaziergängern und Naturfreunden beliebten Botanischen Garten aufgrund fehlender Einlasskontrolle und Online-Buchung nicht für den Publikumsverkehr öffnen zu können. Nun die Wende: "Wir wissen, dass die Gießener Stadtbevölkerung den Garten sehr vermisst", heißt es aus der Pressestelle. "Umgekehrt bitten wir aber auch um Verständnis dafür, dass wir bei allen Öffnungsschritten an die rechtlichen Vorgaben gebunden sind; dazu gehören geeignete Maßnahmen im Rahmen eines Abstands- und Hygienekonzeptes." Diese Regelungen seien derzeit in Vorbereitung.

Der 1609 gegründete Botanische Garten inmitten der Stadt blieb im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nach der Winterpause geschlossen. Auch in diesem Frühjahr änderte sich dies nicht. Angesichts sinkender Infektionszahlen und damit verbundenen Lockerungen äußerten Nutzer etwa in den Sozialen Netzwerken ihren Unmut über diesen Entschluss der JLU. Denn für viele Gießener bildet der knapp vier Hektar große Garten mit den heimischen und exotischen Pflanzen sowie dem alten Baumbestand eine Ruheoase als Ausgleich zur Hektik der Stadt. Dazu gilt er als ältester Botanischer Universitätsgarten Deutschlands, der noch an originärer Stelle zu finden ist und nicht verlegt wurde. Zu entdecken gibt es demnächst auch Neues. "Die Baumaßnahmen an den Gewächshäusern sind mittlerweile abgeschlossen", so Lisa Dittrich. Die Restarbeiten im Freiland würden ebenfalls in Kürze beendet.