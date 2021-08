Bouffier betont berufliche Ausbildung als Chance

Blick hinter die Kulissen: Ministerpräsident Bouffier (Mitte) im Ausbildungsbetrieb "footpower". Foto: Schäfer

GIESSEN - "Der Aufstieg durch Bildung ist das Kernziel für viele Jugendliche, die ihren Schulabschluss hinter sich haben. Ich erweitere das: auch durch berufliche Bildung", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier am Donnerstag in seinem Heimatort bei einem erneuten "Heimspiel". Tags zuvor war er auf dem Gießener Wochenmarkt unterwegs.

Zum Start des Ausbildungsjahres und im Rahmen des "Sommers der Berufsausbildung" des Zentralverbandes der Allianz für Aus- und Weiterbildung auf Bundesebene und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, informierte er sich gemeinsam mit dem Präsidenten des Hessischen Handwerkstages, Stefan Füll, sowie der Geschäftsführerin Operativ der Bundesagentur für Arbeit (Regionaldirektion Hessen), Dr. Bettina Wolf, im Schiffenberger Weg im Fachhandelsgeschäft für orthopädische Schuhe, der "footpower Gießen GmbH", über die Arbeit des Betriebes und insbesondere über die Aktivitäten im Bereich der Ausbildung.

"footpower" fertigt Maß- und Therapieschuhe, analysiert Haltungs- und Bewegungskompetenzen und generiert aktiv-dynamische Einlagen für Schuhe. Inhaber Lothar Jahrling stellte mit Sohn Jens sein Unternehmen detailliert vor, bevor es zu einem Rundgang durch Teile des 1300 Quadratmeter großen Firmengebäudes ging.

Bouffier beklagte die Grundentscheidung von 60 Prozent der Jugendlichen für eine akademische Bildung. "Eine zu hohe Zahl." Doch wie könne man diese erreichen? "Denn, Zeitung lesen die nicht." Und Wolf bemerkte: "In die Gymnasien lassen sie uns mit Berufsberatung erst gar nicht rein." Man müsse nicht unbedingt studieren, so Lothar Jahrling. "Den Jugendlichen klarzumachen: erst Beruf und dann steht dir alles offen", sei wichtig. Finanziell gesehen sei das gerade im Handwerk auch attraktiv. Bouffier dankte den hessischen Handwerksbetrieben für ihr Engagement im Bereich der Ausbildung. "Dass viele Betriebe in dieser wirtschaftlich schwierigen und unsicheren Lage dennoch Verantwortung auf sich nehmen und jungen Menschen eine Zukunft geben, ist vorbildlich und ein wichtiger Beitrag für das Wirtschaftsleben von morgen."

Junge Menschen brauchen eine Zukunft - eine gute Berufsausbildung gehöre dazu. Deshalb unterstütze die Hessische Landesregierung die Unternehmen in Hessen darin, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Gleichzeitig würden auch die jungen Hessen dabei gefördert, eine duale Ausbildung zu beginnen. "Für knapp die Hälfte der Bevölkerung stellt eine Ausbildung im dualen System die Basis für ihren beruflichen Werdegang dar", unterstrich Bouffier. Durch die duale Ausbildung könnten sich die Berufsstarter in einem Ausbildungsbetrieb praktische Kenntnisse aneignen und das theoretische Fachwissen in der Berufsschule erlernen. Mit dem Hauptschülerprogramm unterstütze das Land Hessen Betriebe, die jungen Menschen mit Hauptschulabschluss direkt im Anschluss an die Schulentlassung eine Berufsausbildung ermöglichten. Zudem würden Betriebe gefördert, wenn sie Jugendliche übernähmen, die ihre Ausbildung abgebrochen hätten, wegen Insolvenz ihren Ausbildungsbetrieb verlassen mussten oder schon länger vergeblich einen Ausbildungsplatz suchten. "Im vergangenen Jahr konnten wir so mit beiden Programmen insgesamt mehr als 1200 Ausbildungsverhältnisse möglich machen", betonte Bouffier.

Indem es im ersten Ausbildungsjahr sowohl die Ausbildungsvergütung als auch die Kosten externer Ausbildungsabschnitte übernehme, fördere das Land Ausbildungsverbünde. Er lobte auch ausdrücklich das Engagement des Ausbildungsbetriebs "footpower": "Junge Menschen auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten und ihre Stärken zu fördern, ist eine wichtige Investition für das Handwerk von morgen." Der Betrieb leiste hier wegweisende Arbeit. Der Präsident des Hessischen Handwerkstages, Stefan Füll, ging bei seinem Besuch auf die Leistungsstärke regionaler Betriebe ein und lobte das Modell der dualen Ausbildung: "Der Einblick hier bei 'footpower' hat die Stärke der regionalen Handwerksbetriebe erneut unter Beweis gestellt und stellvertretend für die über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk deren gesellschaftliche Relevanz und Zukunftsfähigkeit verdeutlicht."

Wolf stellte die Attraktivität des Handwerks heraus und wies auf die Vielfalt der Möglichkeiten in der Berufsausbildung hin.