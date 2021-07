Boulderwürfel neue Attraktion bei Alpenverein Gießen

Klettern ohne Seilsicherung und im Freien: Das ist jetzt am Boulderwürfel hinter der Kletterhalle des Alpenvereins möglich. Foto: Alpenverein

GIESSEN - Gießen (gt). Das Kletter- und Boulderzentrum des Gießener Alpenvereins hat eine neue Attraktion: Neben der Terrasse steht eine große Holzkonstruktion, an der ohne Seilsicherung in Bodennähe geklettert - sprich: gebouldert - werden kann. Die Nutzung ist für Besucher der Kletterhalle (Rödgener Straße 70) während der Öffnungszeiten kostenlos. Spenden für den Erhalt sind willkommen.

Im April 2020 beschloss der Vorstand des Vereins, den sogenannten Boulderwürfel auf das Gelände des DAV Kletter- und Boulderzentrums umzusiedeln. An seinem bisherigen Standort auf dem Gelände der Gesellschaft für soziales Wohnen (GSW) an der Hannah-Arendt-Straße wurde er kaum genutzt und verwitterte. Dieses Vorhaben war allerdings langwieriger und auch teurer als erwartet: Zuerst musste der Würfel transportfähig gemacht werden. Am neuen Standort galt es, die Fläche auszuheben, Randsteine zu setzen und ein Fundament zu gießen. Nach dem Umzug im vergangenen Herbst wurde die überdachte Holzkonstruktion gründlich überholt und mit neuen Griffen ausgestattet. Weitere Monate dauerte es, bis die Umrandung gepflastert und Spezialkies als Prallschutz rund um das große Sportgerät eingebracht war.

All diese Arbeiten wurden übernommen von Mitarbeitern des Kletter- und Boulderzentrums, darunter Joachim Sayn, Philipp Schindler, Alexander Stanzel, Martin Eggert, unter ehrenamtlicher Federführung von Hartmut Rogge-Al Heteilah. Im Hinblick auf das Baumaterial wurde die DAV-Sektion Gießen-Oberhessen von drei heimischen Unternehmen großzügig unterstützt: Vom Basaltwerk Eltersberg in Alten-Buseck kamen Ökopflaster und Betonrandsteine, von Weimer Recycling (Lahnau) das recycelte Schottermaterial und von der Firma Carlé (Gießen) die Trapezblech-Überdachung. Der Boulderwürfel darf nur mit Sport- oder Kletterschuhen genutzt werden. Das Bouldern erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Für Minderjährige ist eine Aufsicht durch einen Erziehungsberechtigten erforderlich. Zur Benutzung freigegeben ist neuerdings auch eine fest installierte Slackline neben der Kletterhalle. Mittelfristig will die Sektion den großen Außenbereich durch das Anlegen eines Grillplatzes noch attraktiver machen.