Brand in Kleinlinden fordert mehrere Verletzte und hohen Schaden

GIESSEN-KLEINLINDEN - Es war kurz nach Mitternacht, als dicke Rauchschwaden über die Wetzlarer Straße zogen. In dem ehemaligen Burghotel, wo 33 Menschen in Appartements wohnen, loderten im Dachgeschoss plötzlich Flammen. Der Notruf ging um 0.15 Uhr bei der Leitstelle ein, 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und den Feuerwehren aus Kleinlinden, Allendorf und Gießen-Mitte sowie die Drehleiter aus Heuchelheim fuhren zur Brandstelle. Sie fanden ein Appartement im Dachgeschoss des dreistöckigen Wohnhauses im Vollbrand vor.

Die Wachbesetzung in der Steinstraße übernahmen die Feuerwehren aus Lützellinden und Wieseck. Ein großer Berg Brandschutt am Gebäude zeugt vom Geschehen in der Nacht, viele Gegenstände in der Wohnung, die nicht mehr genutzt werden kann, fielen dem Feuer zum Opfer. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Dachgeschoss des Hauses aus. Die Wohnungen seien in Sachen Brandschutz "ordentlich ausgebaut", sagte die Leiterin vom Amt für Brandschutz, Martina Klee, die auch vor Ort war. Das habe eine weitere Ausbreitung des Brandes in der obersten Etage auf den Dachstuhl verhindert. Drei Personen wurden über die Drehleiter gerettet, weitere sieben konnten das Gebäude über die Treppe verlassen. Der Rettungsdienst, der mit zahlreichen Fahrzeugen zur Brandstelle geeilt war, brachte drei Verletzte ins Krankenhaus. Die Brandetage ist nicht mehr bewohnbar, die Mieter wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Während des Einsatzes erfolgte die Betreuung der Bewohner in den Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehren und den Rettungswagen. Draußen war es kalt und es schneite leicht.

"Fürchterlich"

Die Wetzlarer Straße war bis in die frühen Morgenstunden wegen des Einsatzes gesperrt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Gießen nehmen die Untersuchung auf, sobald der Brandort wieder zu betreten ist. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Der Brandort ist sichergestellt. Angaben zur Brandursache sind frühestens nach den Ermittlungen der Experten möglich, so die Pressemitteilung der Polizei. Für Nell Urban, die mit ihrem Mann im Haus gegenüber wohnt, war der Brand "fürchterlich", sie habe sich sehr unwohl gefühlt, schilderte sie dieser Zeitung. Die gebürtige Holländerin schaute sich auf dem Tablet die schlimmen Ereignisse in Holland an, wo Demonstranten Autos und Fahrräder in Brand steckten. Sie spürte plötzlich eine innere Unruhe, es roch nach Rauch in ihrer Wohnung. Angst kam bei ihr auf, dass da draußen auch so etwas passieren könnte, was sie gerade auf ihrem Monitor gesehen hatte. Doch es war anders: Gegenüber brannte eine Wohnung im Dachgeschoss. Ihr täten die vom Feuer betroffenen Leute leid, die ihr Hab und Gut verloren haben. Zwei Bewohner, die vom Feuer betroffen sind, kennt sie.

Die Kleinlindenerin zögerte nicht lange, gab den Menschen, die vor dem Feuer geflüchtet waren und auf der Straße standen, Decken heraus, damit sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte nicht frieren mussten. Traurigkeit und Mitleid stiegen in ihr hoch, denn auch kleine Kinder und Babys, die warm eingepackt auf dem Arm der Mutter warteten, hätten Schlimmes erleben müssen. Doch es gab auch eine ungewöhnliche Begegnung, die bei allem Unglück Anlass zum Schmunzeln gab: Ein Junge, der das Geschehen mit dem Großaufgebot an Feuerwehrfahrzeugen und den vielen Blaulichtern interessiert verfolgte, verriet Nell Urban, er wolle später mal Feuerwehrmann werden.

Wegen der Corona-Pandemie und weil sie und ihr Mann zum gefährdeten Personenkreis zählen, sei es ihr nicht möglich gewesen, Leute in der Wohnung vorübergehend aufzunehmen, was sie sehr bedauerte. Das Vorgehen der Einsatzkräfte bezeichnete Urban als umsichtig. Es habe keine Panik geherrscht und alle hätten ihre Aufgaben mit Ruhe erledigt. Froh ist sie, dass in ihrer Nachbarschaft das Ganze gut ausgegangen ist. Durch die große Aufregung habe sie schlecht geschlafen, schließlich herrschte noch lange das Einsatzgeschehen auf der Wetzlarer Straße. Eine andere Anwohnerin nebenan hingegen hat von alledem nichts mitbekommen.

Die Aufräumarbeiten dauerten nach Angaben des Kleinlindener Wehrführers Martin Hofmann bis Dienstagmorgen 6.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von mindestens 100 000 Euro.