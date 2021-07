Brauerei braucht Leergut zurück

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Gießener Brauerei geht das Leergut aus. Durch eine erhöhte Nachfrage, aber auch durch die in der Pandemie veränderten Einkaufsgewohnheiten besteht ein akuter Mangel an 0,5-l-Schlammbeiser-Kästen. „Für die letzte Charge hat uns bereits eine befreundete Brauerei mit Kästen ausgeholfen“, berichtet Geschäftsführer Florian Dreyer. So kann es sein, dass Kunden im Handel Kästen mit dem Aufdruck „Hochstift“ vorfinden. „Drin sind aber unsere Flaschen mit frisch abgefülltem Schlammbeiser-Pils“, kann Dreyer beruhigen.

Neue Kästen seien schon bestellt und sollen in Kürze geliefert werden. Bis dahin bittet Dreyer, möglichst zeitnah gehortetes Schlammbeiser-Leergut zurückzubringen. Denn nur so könne der umweltfreundliche Mehrwegkreislauf funktionieren und frisches Schlammbeiser-Pils abgefüllt werden.

Gesellschafter werden

Die Gießener Brauerei wurde 2016 von Mitarbeitern der Universität Gießen gegründet. Das bis dato im Vogelsberg gebraute Produkt Schlammbeiser-Pils wurde im Frühjahr 2017 eingeführt. 2020 wurde es bei der „Frankfurt International Trophy“ in der Kategorie „International-Style Pilsener“ mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Das erklärte Ziel der Gießener Brauerei ist der Aufbau einer eigenen Braustätte in Gießen. Um dieses Ziel zu unterstützen können interessierte Bürger in die Gießener Brauerei investieren und Brauereigesellschafter werden.