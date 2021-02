Breit aufgestellte Bildungsinitiative in Gießen

Das persönliche Beratungsgespräch bleibt "Wahl Nummer eins". Doch gibt es auch Alternativen. Symbolfoto: Etzelsberger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (cz). Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten bietet die Stadt an: Egal, ob es sich um niederschwellige Angebote oder um hochqualifizierende berufliche Fortbildungsmaßnahmen handelt. Unterschiedliche Einrichtungen in Gießen haben sich hierzu vernetzt und arbeiten seit Jahren verstärkt zusammen.

In der Volkshochschule Gießen, in der Geschäftsstelle des Hessencampus Mittelhessen und im Bildungshaus Bad Nauheim gibt es seit Jahren Beratungsstellen, die gut miteinander vernetzt sind und ebenso gut zusammenarbeiten. Die Finanzierung dieser breit aufgestellten Bildungsoffensive ist nun erneut auf Jahre gesichert, wie Stadträtin Astrid Eibelshäuser in einem gemeinsamen Pressegespräch mit den Institutionen berichtet. Die Bildungsberatung ist erneut in den Weiterbildungspakt des Landes Hessen aufgenommen worden und damit auch weiterhin für die Ratsuchenden kostenfrei.

Neu ist das Projekt "Beratung auf Distanz", das an allen Einrichtungen angeboten wird. "Wir nennen es bewusst nicht digitale Beratung, da dies auch eine telefonische Beratung mit einschließt", erläutert Abderrahim En-Nosse, einer der Bildungsberater der VHS Gießen. Dadurch werde eine Möglichkeit für alle gefunden, die nicht einfach mal einen Beratungstermin vor Ort wahrnehmen könnten. Zudem soll dieses Angebot nicht als Notlösung in der Corona-Zeit angesehen werden, sondern dauerhaft als zusätzliche Möglichkeit angeboten werden, ergänzt Mirjana Krolzik, Bildungsberaterin und Koordinatorin des Hessencampus Mittelhessen. Erklärtes Ziel dabei ist es, noch mehr Personen zu erreichen. "Natürlich bleibt das persönliche Gespräch die Wahl Nummer eins bei uns", betont Birgit Lesch-König, stellvertretende VHS-Leiterin und Programmbereichsleiterin Sprachen und Integration.

ANSPRECHPARTNER Hessencampus: Mirjana Krolzik (Gießen), krolzik.mirjana@bwhw.de, Telefon: 0641/98 238-31; Bildungshaus Bad Nauheim: Niklas Appel, appel.niklas@bhbn.de, Telefon: 06032/948-754; VHS Gießen: Christina Sarkis, Telefon: 0641/306 -1468 E-Mail: christina.sarkis@giessen.de.

"Wir sind immer nah an unseren Kunden und begleiten sie, bis sie selbstständig agieren. Wir justieren unsere Angebote ständig nach und passen sie an die Bedarfe der Bürger an", ergänzt sie. Neu in diesem Zusammenhang sei das Angebot des Jobcoachings, das von der Bildungsberaterin Kristina Steinhauer bei der VHS durchgeführt wird. Hier werden die Klienten durch einen Bewerbungsvorgang begleitet.

"Jeder, der sich in irgendeiner Weise beruflich fort- oder weiterbilden oder beruflich neu orientieren möchte, kann sich an uns wenden", betont Krolzik. Aus diesem Grund sei es auch so wichtig, dass die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen gut untereinander vernetzt sind, damit je nach Anforderung das Passende für den Beratungssuchenden gefunden werden kann.