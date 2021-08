Briefwahl beginnt schon heute

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am 26. September finden gemeinsam mit der nächsten Bundestagswahl die Wahlen der*des Oberbürgermeister*in für die Universitätsstadt Gießen und der*des Landrat*rätin für den Landkreis Gießen statt. Bereits ab heute können Gießener Wahlberechtigte direkt im Briefwahlbüro von der Briefwahl Gebrauch machen. Die persönliche Stimmenabgabe ist im Briefwahlbüro des Rathauses am Berliner Platz möglich. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Es wird darum gebeten, im Briefwahlbüro eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und, wenn möglich, einen eigenen Stift zur Stimmabgabe mitzubringen, teilt die Abteilung Wahlen der Stadt mit.

Wer die Unterlagen auch für eine andere Person wie etwa den Partner oder die Eltern mitnehmen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht der betreffenden Person(en). Um Missbrauch auszuschließen, dürfen nicht mehr als vier Vollmachten vorgelegt werden.

Wahlhelfer gesucht

Es bestehen ab auch schon jetzt gleich mehrere Möglichkeiten, die Briefwahlunterlagen vollkommen kontaktlos bei der Stadt Gießen zu beantragen: Über den Online-Antrag im Internet unter www.giessen.de/Briefwahlantrag oder formlos per E-Mail (wahlen@giessen.de), Fax (0641/306-2700) oder auf dem Postweg an das Briefwahlbüro der Stadtverwaltung Gießen, Berliner Platz 1 in 35390 Gießen. Bei formlosen Anträgen ist unbedingt an die Angabe des Geburtsdatums zu denken. Eine telefonische Beantragung ist rechtlich nicht zulässig.

Die Abteilung Wahlen lässt weiterhin wissen, dass allen Wahlberechtigten bis zum 5. September eine Wahlbenachrichtigung für die Wahlen zugesandt wird. Wie gewohnt enthält die Rückseite der Wahlbenachrichtigung wieder einen Briefwahlantrag und auch einen QR-Code, der direkt auf den Online-Briefwahlantrag führt.

Zur Durchführung der Wahlen in Gießen werden noch engagierte Wahlhelfer*innen gesucht. Die Abteilung Wahlen freut sich über weitere Personen, die einmal aktiv an diesem demokratischen Prozess mitwirken möchten. Wer also dieses Ehrenamt übernehmen will, kann sich telefonisch (0641/306-2011) oder per E-Mail (wahlen@giessen.de) beziehungsweise online bewerben.