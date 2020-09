Brillante Premiere des Keller Theatre in Gießen

Pointiert: Gaby Hopfenmüller verkörpert im Einpersonenstück "Tea At Five" Filmikone Katharine Hepburn. Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Erst wurde wegen Krise verschoben, dann wegen Krankheit, und am Dienstag war es soweit: das Keller Theatre feierte im Levi-Saal Premiere seiner neuen Produktion "Tea At Five" von Matthew Lombardo. In der Inszenierung von Martin P. Koob geht es um und über Filmikone und Topstar Katharine Hepburn. Gaby Hopfenmüller brachte das Einpersonenstück in einer Glanzleistung mit Verve und handwerklicher Präzision über die Bühne und erntete für ihre Leistung donnernden Applaus.

Glanzleistung

Es ist auch eine gelungene Abwechslung im Repertoire der Company: keine Komödie (die sie sehr gut können) und kein Krimi (was sie auch sehr gut können), sondern eine Art Biografie. "Gaby und ich wollten das schon vor Jahren machen, aber es kam einfach nicht dazu," freute sich Regisseur Martin P. Koob anschließend und strahlte, genau wie seine Hauptdarstellerin.

Was sofort auffällt, ist, wie gut Hopfenmüller schon äußerlich in die Rolle passt. Wie Hepburn (1907-2003) ist sie groß und schlank und verfügt über eine kraftvolle Präsenz. Und sie hat die Bühne auch gleich im Griff, dabei ist das kein Klacks. Im Gegensatz zum "Goldfischglas" Kleine Bühne ist hier viel Platz zwischen Bühne und Publikum, und auch die Stühle stehen sehr luftig.

Das Stück ist gewissermaßen eine kleine Nachhilfe zum Thema Hollywood-Starsystem unter besonderer Berücksichtigung der weiblichen Darsteller. Hepburn, vierfach Oscar-gekrönt, was damals wie heute sensationell ist, hat im ersten Akt (September 1938) einen Durchhänger: sie wurde gerade als "Kassengift" abgestempelt. Kein Wunder, trug sie doch damals schon Hosen und war eine stattliche Erscheinung, die noch dazu kein Blatt vor den Mund nahm. Hopfenmüller zeigt die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit, das eiserne Selbstbewusstsein, die unbeirrbare Zielstrebigkeit und zugleich die gleich darunter liegende Unsicherheit: Hepburn wusste, wie verwundbar sie bei aller Starbesessenheit der Branche war. Ende der Dreißiger war das Wort Gleichberechtigung noch nicht aktuell.

Mit großer Lebendigkeit setzt Gaby Hopfenmüller das um, und nimmt den Zuschauer damit sogleich mit ins - nebenbei hochinteressante - (Berufs-) Leben der Katherine Hepburn. Als erstes regt sie sich über einen Verriss der berüchtigten Klatschkolumnistin Louella Parsons auf, eine Frau, die eine geradezu blutrünstige Feder führte. Was sich toll las und sie zu einer Topfigur machte. "Our Lady of indulgence" schmähte sie Hepburn einmal so nebenbei der Genusssucht.

Vor allem ist Hopfenmüllers Hepburn eine höchst vielschichtige Persönlichkeit, und selbstverständlich leidet der Autor nicht an mangelnder Eloquenz. Hopfenmüller, bestens vorbereitet und ebenso disponiert sowie hochelegant und zeitgemäß gewandet, liefert den Text souverän ab: Timing, Intonation und Aussprache sind toll, was dem Zuschauer die Chance bietet, die meisten der Pointen zu erhaschen.

Locker und ganz natürlich bewegt sie sich über die Bühne . Ihr kompletter Mangel an Hast oder Zögern fördert das Eintauchen des Zuschauers ganz erheblich. Hier ist eine erfahrene Darstellerin am Werk, die bewusst und konzentriert ihre Mittel ausschöpft und eine verblüffend stimmige Choreografie hinlegt. Kaum nötig zu sagen, dass sie sämtliche Pointen zielgenau umsetzt, und wo sie sich mal verspricht, wiederholt sie den Satz eben, ganz einfach. Die Inszenierung erzielt so einen ruhigen Fluss, zuweilen blitzen die Pointen auf und einige knackige Berufsdetails. Das macht richtig Spaß.

So lehnt man sich bald zurück und schaut rein ins Leben einer bemerkenswerten Frau, die von einer offenkundig in sich ruhenden kompetenten Darstellerin gespielt wird. Das kompakte Stück überfordert die Zuschauer nicht, und man geht mit einer sehr intensiven Erinnerung an ein hochinteressantes Drama nach Hause. Der donnernde Beifall der Zuschauer will fast gar nicht enden.

*

Weitere Vorstellungen im Hermann-Levi-Saal des Rathauses am 18. und 29. September, 8., 9. und 13. Oktober jeweils um 19.30 Uhr.