"Brot- und Barzeit" in Gießen bleibt geschlossen

Die Bänke vor "Brot- und Barzeit" bleiben leer. Foto: Mosel

GIESSEN (red). Die "Brot- und Barzeit" in der Plockstraße bleibt auch zukünftig geschlossen. "Wir sind dabei allerdings kein Corona-Opfer. Ich habe das Konzept einfach fehleingeschätzt. Mir tut es besonders leid, dass meine Partner Giovanni Parise und Anke Wünschmann so viel Herzblut in das Projekt gelegt haben, aber leider ist das Konzept 'Brotzeit' nicht wie erwartet in Gießen angenommen worden", erklärt Teilhaber und Verpächter Jochen Ahl. Erst im September war die Gastro in den Räumen des ehemaligen "No. Ten" eröffnet worden.

Mit dem Konzept, tagsüber Brote und Suppen anzubieten und zum Abend das Lokal in eine Bar zu verwandeln, habe man etwas Neues machen und frischen Wind in die Fußgängerzone bringen wollen, erläutert Ahl. Im Zuge der Corona-Krise hätten die Betreiber, wie zahlreiche andere Gastronomen, den Laden auf unbestimmte Zeit schließen müssen. Doch während immer mehr Lokale im Umkreis wieder öffneten, sei die "Brot- und Barzeit" noch zu. "Wir haben uns dazu entschlossen, die 'Brot- und Barzeit' nicht mehr wiederzueröffnen", sagt Ahl. Es beginne somit die Suche nach einem neuen Betreiber. Er verweist in diesem Zusammenhang auf eine positive Nachricht. Denn die gegenüberliegende Eisdiele "Heisszeit", die Giovanni Parise weiterhin betreibt, genieße längst hessenweite Aufmerksamkeit. Die Schlange ziehe sich seit Wiedereröffnung Ende April, wie in den Sommermonaten der letzten Jahre gewohnt, durch die Plockstraße. Das Konzept der außergewöhnlichen, selbstgemachten Eissorten habe direkt ins Schwarze getroffen.