"Brücke" hilft Obdachlosen in Gießen auch während Corona-Krise

Obdachlose werden in Gießen auch in der Corona-Krise nicht alleingelassen.

GIESSEN (olz). Obdachlose trifft die Corona-Krise besonders hart. Unterstützung in Gießen gibt es allerdings nach wie vor in der "Brücke" des Diakonischen Werks, auch wenn der Aufenthaltsraum wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland derzeit vorsorglich geschlossen ist. "Aber die Leute können hier immer noch duschen, müssen dafür allerdings unter Umständen einen Termin vereinbaren", sagt Sozialpädagogin Gertrud Monninger-Wolff im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auf einen Kaffee mit Freunden in der "Brücke" treffen? Das geht derzeit nicht. Aber die Obdachloseneinrichtung hält weite Teile ihres Angebotes aufrecht, darunter die tägliche Postabholung zwischen 11 und 13 Uhr. "Wir haben hier zur Zeit rund 200 Postadressen", weiß "Brücke"-Mitarbeiterin Monninger-Wolff. Sie verweist darauf, dass auch die Einzelberatung nach Terminvereinbarung nach wie vor stattfindet. Und "auch unsere medizinische Sprechstunde mit ehrenamtlichen Ärzten gibt es weiterhin montags und donnerstags zwischen 11 und 13 Uhr", so die Sozialpädagogin. Das Angebot richte sich etwa an Menschen ohne Krankenversicherung oder solche, die aus anderen Gründen nicht in die regulären Sprechstunden gingen. Um den Wegfall des gemeinsamen Frühstücks zu kompensieren, verpackt die Einrichtung jeden Tag Brot und Brötchen in Tüten, "um sie den Besuchern, die zum Abholen ihrer Post kommen, mitzugeben", erklärt Monninger-Wolff. Und auch Schlafsäcke und Isomatten gibt die "Brücke" aktuell aus. "Denn es ist ja nochmal richtig kalt geworden", resümiert die Sozialpädagogin, die die aktuelle Situation in der Corona-Krise für Obdachlose als angespannt charakterisiert.