Brückenbauerin nach Frankreich

Liebe zu Frankreich: Der Plüschhahn erinnert eigentlich an Marburgs Rathaushahn und wurde von Andrea Fritzsch in die Adventspäckchen für Poitiers gesteckt. Foto Coordes

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG/GIESSEN - Sie ist die "Regionale Beraterin" für den Deutsch-Französischen Bürgerfonds: Die Marburger Romanistin und Frankreichwissenschaftlerin Andrea Fritzsch fördert grenzüberschreitende Aktionen und Projekte für ganz Hessen und zum Teil auch für Nordrhein-Westfalen und Südniedersachsen, ist also auch für Ideen aus Gießen zuständig. Von Marburg aus motiviert, informiert und begleitet Menschen, die deutsch-französische Ideen verwirklichen wollen. Ausdrücklich sollen davon auch kleine Initiativen und Gruppen profitieren, da-runter auch Forschungsvorhaben und Austausch, der von Studierenden oder Wissenschaftlern vorangetrieben wird. Überall steckt Potenzial für Begegnung und Austausch, so Andrea Fritzsch. Aber auch die zahlreichen Städtepartnerschaften zwischen beiden Ländern können mit Mitteln des Bürgerfonds vertieft werden.

An Kommune angesiedelt

Gefördert werden Gruppenaustausch und Individualprojekte, Veranstaltungen, Forschungsvorhaben und digitale Projekte. Zudem bietet Fritzsch allen, die sich für die deutsch-französische Freundschaft engagieren wollen, kostenlose Beratung und Unterstützung vor Ort an. "Es geht darum, den europäischen Gedanken ganz breit voranzubringen", sagt sie. Ohne großen bürokratischen Aufwand sollen Begegnungen zwischen der deutschen und der französischen Zivilgesellschaft gefördert werden.

Andrea Fritzsch ist eine von sieben deutschen und sieben französischen Beratern, die den Bürgerfonds vertreten. Dabei ist sie die einzige Beraterin, die an einer Kommune angesiedelt ist. Die Romanistin, die jahrelang am Sprachenzentrum der Marburger Philipps-Universität französisch und portugiesisch unterrichtete, arbeitet im Hauptberuf im Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe der Marburger Stadtverwaltung. Sie erklärt sich den Erfolg mit den Marburger Netzwerken. Zudem feiert die Städtepartnerschaft Marburg-Poitiers 2021 ihr 60-jähriges Jubiläum.

WEITERE INFOS Andrea Fritzsch ist unter der Telefonnummer 06421/2011861, der E-Mail-Adresse andrea.fritzsch@marburg-stadt.de sowie über die Homepage www.buergerfonds.eu zu erreichen. (gc)

Alle zwei Wochen schalten sich die 14 Berater beider Länder in einer Web-Konferenz zusammen, um Projekte zu besprechen, Partner zu finden und Austausch - auch finanziell - zu fördern. So werden zum Beispiel interessierte Musiker, Gärtner, Stadtteilvereine und Radverkehrsförderer vermittelt. Gefördert wurden bereits Tanzprojekte zum Mitmachen, ein Online-Dinner und ein Dokufilm über das Familienleben in der Coronazeit. Unterstützt wird auch ein Projekt von Marburger Studierenden, die pädagogisches Material für den Französischunterricht entwickeln. "Wir sind die Brückenbauerinnen und Brückenbauer zur Basis", so Fritzsch. Paris, die Kontakt zu deutschen Kollegen aus der Arbeit mit Geflüchteten suchten.

Leuchtturmprojekt

Der Deutsch-Französische Bürgerfonds gilt als Leuchtturmprojekt in der Zusammenarbeit beider Länder. Er soll den 2019 geschlossenen Freundschaftsvertrag von Aachen mit Leben füllen, der 56 Jahre nach dem Elysée-Vertrag die Zusammenarbeit bekräftigt. Organisiert vom Deutsch-Französischen Jugendwerk hat er ein Jahresbudget von 2,4 Millionen Euro, das von beiden Staaten zu gleichen Teilen finanziert wird. Dabei reicht die Unterstützung von Finanzspritzen bis zu 5000 Euro für kleine Vorhaben bis zu Großprojekten, die mehr als 50 000 Euro erhalten können.