Brückengeländer soll bis Ende 2021 repariert sein

Seit mehr als 16 Monaten ist der zerstörte Brückengeländeabschnitt mit Flatterband und Stellgitter provisorisch gesichert. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN (rsc). Am 3. Februar 2020 durchbrach nach einem Verkehrsunfall ein Kleinlastwagen das Brückengeländer der Grünberger Straße – an der Kreuzung beim Beginn der Rödgener Straße – und stürzte sechs Meter hinunter auf die A 485. Das Fahrzeug wollte stadtauswärts fahrend nach rechts in Richtung Grünberg abbiegen, übersah einen von links (vom Parkplatz Lidl her) kreuzenden vorfahrtsberechtigten Pkw und wurde bei dem Zusammenstoß mit diesem durch das Brückengeländer katapultiert.

Seitdem ist diese offene Stelle im Brückengeländer nicht repariert worden, mit Flatterband und Stellgitter sichtbar nur provisorisch gesichert. Dazu schrieb ein Autofahrer dem Gießener Anzeiger: „Seit nunmehr über einem Jahr ist das Loch in dem herausgerissenen Geländer nur notdürftig mit Flatterband markiert und abgesperrt. Aus meiner Sicht stellt dies einen Gefahrenpunkt sowohl für Personen (Kinder) auf dem Bürgersteig, aber auch für Verkehrsteilnehmer dar. Zumal an dieser Stelle die Regel rechts vor links gilt und man stadtauswärts in Richtung Grünberger Straße darauf achten muss, dass diese von den Linksabbiegern beachtet wird. So ist es auch zu dem damaligen Unfall gekommen. Mir ist es deshalb unverständlich, wieso dieser Gefahrenpunkt nach so langer Zeit nicht beseitigt wurde.“

Mit der angeblichen Vorfahrtsberechtigung der rechtsabbiegenden Straße hat der Schreiber zwar nicht recht. Denn Rechtsabbieger müssen dementgegen den von links kommenden Fahrzeugen laut dem neben der Fahrspur angebrachten dreieckigen Verkehrsschild „Vorfahrt gewähren“. Wegen der immer noch vorhandenen Lücke im Geländer machte sich der Anzeiger bei der Autobahngesellschaft kundig. Auf Nachfrage antwortete nun Stefan Hodes von der Stabsstelle Kommunikation Außenstelle Wiesbaden der Niederlassung West der Autobahn-GmbH des Bundes: „Da sich die schadhafte Stelle des Geländers im Bereich einer Kreuzungsanlage mit entsprechenden Gehwegbeziehungen befindet, ergeben sich sowohl aus der Gefährdungsabschätzung als auch den technischen Möglichkeiten vor Ort keine zusätzlichen beziehungsweise weiteren Maßnahmen zu den bereits vorhandenen.“ Die anfallenden „Geländerschäden“ würden in der Regel in sogenannten Sammelausschreibungen gebündelt und im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vergeben. „Die derzeit aufgebaute Absperrung ist nur eine temporäre Absturzsicherung und wird durch ein neues Brückengeländer gemäß dem Bestand ersetzt.“ Die Arbeiten sollen im Laufe dieses Jahres durchgeführt werden. Prozessbeteiligte seien zum einen die Autobahnmeisterei, welche den Schaden an die zuständige Bauabteilung zur Ausschreibung und Reparatur des Schadens weitergibt. „Und die Rechtsabteilung, welche die Kosten des Schadens dem Verursacher in Rechnung stellt.“ Die endgültige Schadenshöhe stünde erst mit der Vergabe des Auftrags nach einer öffentlichen Ausschreibung fest. Geschätzt werde diese in einer Größenordnung, die zwischen 5000 und 10 000 Euro liegt.