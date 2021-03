Brunnen im Dornröschenschlaf

Der Art-Deco-Brunnen im Innenhof des Kunstgebäudes soll durch eine Spendenaktion gerettet werden. Von oben erinnert der Brunnen an eine Blume. (Fotos: Coordes)

Marburg. Zum Stadtjubiläum 2022 soll der Art-Deco-Brunnen im Innenhof des Marburger Uni-Kunstgebäudes wieder in neuem Glanz erstrahlen und sogar sprudeln. Deshalb sammeln die Museumsfreunde gemeinsam mit dem Marburger Kunstverein Spenden.

„Dieser Brunnen ist ein Juwel im Dornröschenschlaf“, sagt Kunsthistorikerin Catharina Graepler: „So einen Art-Deco-Brunnen gibt es vermutlich in ganz Deutschland nicht noch einmal.“ Daher suchen die Museumsfreunde schon seit der Wiedereröffnung des Kunstmuseums vor gut zwei Jahren nach Wegen, um das vergessene Kleinod vor dem Verfall zu retten. Mit einer Spendenkampagne soll er nun zu neuem Leben erweckt werden.

„Meisterleistung“

Gebaut wurde der Brunnen vor knapp 100 Jahren nach den Entwürfen des Kunstgebäude-Architekten Hubert Lütcke. Er ist das Herzstück des Innenhofs. 1927 wurde er gemeinsam mit dem Kunstgebäude zum 400-jährigen Uni-Jubiläum eingeweiht. Der 4,50 Meter hohe Brunnen steht auf einem dreistufigen Podest und wird aus vier kelchförmigen Elementen gebildet. Als Schmuck sitzt eine hellblau-sibrige Kugel aus fluoreszierender Keramik auf der Spitze. Als „Meisterleistung des Handwerks“ gelten die fein abgestimmten Klinker, die verschiedenfarbig gebrannten Ziegeln und die hellen Fugen, die das Brunnenbecken und das untere Säulenelement lebendig machen. Dazu gehören Reliefs, die in stilisierten Wappenmotiven an wesentliche Unterstützer des Neubaus wie Kurator Ernst von Hülsen erinnern. Und die „Marburger Zacken“ finden sich sowohl auf den Ziegeln des Brunnens als auch an Fenstern, Türen und Lampen des Kunstmuseums.

Doch im Laufe der Jahrzehnte haben Eis und Schnee tiefe Risse durch Klinker und Ziegel des Brunnens gezogen. Löwenzahn und Gräser wachsen aus dem Stein, der in den 70er Jahren als Pflanzbottich für Geranien, Sträucher und Efeu diente. Dass im Brunnen einst Wasser floss, war sogar komplett in Vergessenheit geraten. Auf dem Dachboden von Nachfahren des Architekten entdeckte Catharina Graepler erst im Oktober alte Fotos aus der Zeit um 1930 – und sie zeigen den Brunnen mit aus den Hähnen sprudelndem Wasser.

2020 holten die Museumsfreunde ein baufachliches Gutachten für den Brunnen ein, erzählt Bernhard Conrads, der gemeinsam mit Graepler zum Führungsduo des Vereins gehört. Das Ergebnis: Für die Rettung des Brunnens durch eine denkmalgerechte Sanierung und um das Wasser wieder fließen zu lassen, werden etwa 95 000 Euro gebraucht. Durch die gemeinsame Kampagne der Museumsfreunde und des Marburger Kunstvereins wurde das Gros der Summe von kunstbegeisterten Marburgern sowie der Universität aufgebracht. Dazu kommt die Stadt Marburg, die das Projekt mit 10 000 Euro fördert. Es fehlen aber noch Gelder, um den Brunnen zu beleuchten, Bänke aufzustellen und die rutschigen Platten des Innenhofs zu sanieren.

Beginn im Frühsommer

Mit der Restaurierung des Brunnens möchte die Uni-Bauabteilung im Frühsommer beginnen. Stein-Restauratoren werden den Brunnen denkmalgerecht sanieren. Voraussichtlich werden sie dabei von Jugendlichen der „Jugendbauhütte“ der Stiftung Denkmalschutz unterstützt, die – unter Anleitung – den Innenhof mit dem Brunnen von Unkraut und Dreck befreien sowie an der Dokumentation mitarbeiten sollen. Rechtzeitig zur 800-Jahr-Feier der Stadt Marburg in 2022 soll der Art-Deco-Brunnen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und dann? Die Museumsfreunde träumen von Skulpturenausstellungen, Konzerten, Festen, Kinoabenden und einer sonntäglichen Öffnung des Innenhofs. In jedem Fall ist das „unbekannte Juwel“ von mehreren Ausstellungssälen des Kunstmuseums aus zu sehen. Museumsdirektor Christoph Otterbeck freut sich über die Initiative: „Nur so ist das Museum komplett und abgerundet“, sagt er: „Das ist bedeutend für die Raumwirkung des Innenhofs.“