Bubbles in Gießens Innenstadt

Als ich dieser Tage von der Lahn zurück in die Stadt kam, fiel mir auf, dass sich vor einem Laden in der Schulstraße eine lange Schlange junger Leute gebildet hatte. "Wenn da derart viele Leute anstehen, wird es da garantiert irgendeinen menschenverachtenden Fraß geben", dachte ich. Als wir näherkamen sahen wir, dass dort Donuts verkauft werden. Im Schaufenster wurde mit bunten Teigkringeln geworben, die dann auch noch zu allem Überfluss mit Pudding gefüllt und dick mit Zuckerguss überzogen sind. "Aus gutem Grund sind Amis rund", reimte ich vor mich hin. Ein einziger solcher Kringel hat sicher 500 Kalorien. Wieso ein derartiger Laden geöffnet ist, erschloss sich mir nicht. Man zählt das Zeug wohl zu den Lebensmitteln. Mir fiel ein, was der amerikanische Koch Anthony Bourdain vor vielen Jahren mal auf der Buchmesse gesagt hat, als er einen Stand einer weltbekannten Bulettenbraterei entdeckte: "Was ist eine Pershing-Rakete gegen diesen Fraß? Damit verwandeln die US-Konzerne die ganze Menschheit in verfettete, hirnlose Idioten!"

Um die Ecke stößt man auf die nächste Warteschlange. Hier sind die Wartenden noch jünger. Sie stehen vor einem Bubble-Tea-Laden an. Hier musste ich mich erst schlaumachen, um was es sich bei diesem Getränk handelt. Es ist im Grunde eine Art Cocktail aus Tee, Milch, Joghurt oder einem Fruchtsaft. Und als Besonderheit werden weiche, mit fruchtigem Sirup gefüllte Kügelchen hinzugefügt, die beim Draufbeißen platzen. Eine Portion des Modegetränks kann so viele Kalorien enthalten wie eine komplette Mahlzeit. Jugendliche und Kinder verzehren das Zeug aber nebenher. Man kann förmlich zusehen, wie sie an Gewicht zulegen. Der Tee enthält nicht nur Bubbles, er ist selbst eine Bubble. Und auch die Läden sind Blasen, die schnell zerplatzen. Diese Läden verhalten sich nach dem Prinzip der Goldgräber: Die Betreiber kommen wer weiß woher, stecken ihren Claim ab, schürfen, solang die Mine etwas hergibt, und verschwinden wieder. Sie folgen dem Lockruf des Geldes. Pop-up-Läden in einer flüchtigen Welt. Soll das die Zukunft unserer Innenstädte sein?

Warum reißen sich die Kids um diese Sachen? Warum stehen sie Schlange für einen solchen Mist? Man zwingt sie ja nicht, ich habe keine Kalaschnikows gesehen, die auf sie gerichtet waren. Solche Mittel seien auch gar nicht nötig, sagt mein Freund Alex. Er vermutet hinter diesem Run auf Donuts und Bubble Tea den Einfluss von Influencern, die auf Instagram und

anderen Plattformen massiv für solche Produkte werben. Die Firmen bezahlen sie dafür, dass sie solche Produkte vor laufender Kamera zu sich nehmen und anpreisen, weil sie wissen, dass Empfehlungen von Influencern für ihre Follower Befehle sind. Sie sind derart mit ihren Idolen identifiziert, dass sie ihren Kauf- und Konsumempfehlungen blind Folge leisten.

Junge Leute erreicht man schon länger nicht mehr auf traditionellen Wegen - wie etwa Fernseh- oder Kinowerbung oder gar Inserate in Zeitungen. Die Eltern haben das Monopol auf die Prägung ihrer Kinder längst eingebüßt. Selbst wenn sie an ihrem Anspruch festhalten, ihre Kinder nach ihren Maßstäben zu erziehen, schrumpft ihr Vorsatz schnell zu einem bloßen Wir würden gernSie müssen ohnmächtig zusehen, wie ihre Sprösslinge unter den Einfluss mächtiger anderer Instanzen geraten. Verzweifelte Eltern haben mir von ihrem vergeblichen Kampf gegen den Einfluss des Smartphones und ihrer schlussendlichen Kapitulation berichtet. Influencer prägen Denken und

Geschmack und schwätzen ihnen den ganzen sinnlosen Kram auf, von Handtaschen bis hin zu Lippenstiften und Wimpernpflege. Orientierung liefern nicht länger Eltern und Lehrer und die von ihnen vermittelten Normen und Werte, sondern fragwürdige digitale Homunculi in den sogenannten sozialen Netzwerken. Die Kinder stürzen aus dem Mutterleib direkt in die Welt des entfesselten Marktes, ohne dass der Airbag der Familie diesen Aufprall abfedert.

Jan Böhmermann hat in einer seiner jüngsten Sendungen darüber berichtet, dass sich immer mehr von ihnen in Dubai niederlassen und von dort aus ihre Filmchen verschicken. Ich war erschrocken zu sehen, wie entsetzlich blöd und peinlich diese Influencer sind. Ihr Lebensstil scheint dennoch oder gerade deswegen viele Jugendliche zu faszinieren, und schon die ganz Kleinen geben neuerdings als Berufswunsch Influencer oder Youtuber an. Sie träumen von einer Welt des Luxus und der Mühelosigkeit, auch sie wollen am Strand liegen und Cocktails schlürfen. Sie wollen nicht nur Waren besitzen, sondern sich selbst zur Ware machen. Sie preisen sich unablässig an, ihr Gesicht wird zum Logo, der Körper zum Gegenstand ständiger Selbstoptimierung. Das ist der vollständige und irgendwann auch endgültige Triumph der Verdinglichung.

Wir können an diesen Beispielen den Übergang zu einem neuen Typus von Macht und Herrschaft erkennen, der nach außen hin eine smarte, freundliche Form annimmt. Alles, nicht nur die Donuts, ist mit Zuckerguss überzogen. Die dieser Herrschaft Unterworfenen erleben das neue Herrschaftssystem gar nicht mehr als von außen auferlegte Herrschaft, sondern als intimste ihrer Leidenschaften. Damit wird Macht auf eine neue Weise unsichtbar und unangreifbar. Byung-Chul Han, ein aus Korea stammender Philosoph, der nun in Berlin lebt, drückt das so aus: "Das unterworfene Subjekt ist sich hier nicht einmal seiner Unterworfenheit bewusst. Es wähnt sich in Freiheit. Diese Herrschaftstechnik neutralisiert den Widerstand auf eine sehr effektive Art und Weise. Wogegen Protestieren? Gegen sich selbst?"

Götz Eisenberg ist Sozialwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet an einer "Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus", deren dritter Band unter dem Titel "Zwischen Anarchismus und Populismus" 2018 im Verlag Wolfgang Polkowski in Gießen erschienen ist. Fotos: dpa, Archiv