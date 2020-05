Bücher in Quarantäne, Mensa to go an der Uni Marburg

Gähnende Leere: Weder in der UB in Marburg noch davor sind wegen der Corona-Krise mitunter Menschen zu sehen. Foto: Coordes

Marburg. Normalerweise lebt die Universitätsstadt Marburg im Rhythmus der Semester. Statt wie gewohnt Straßen und Plätze zu bevölkern, sind viele Studierende jetzt von vornherein in ihren Heimatorten geblieben. Schließlich erleben sie ein Ausnahmesemester ohne Beispiel.

Die Universitätsbibliothek (UB), in die zu normalen Zeiten 6000 Studierende pro Tag strömen, bietet nur einen Rumpf-Service. Lehrende, die gedruckte Literatur für die Vorbereitung einer Lehrveranstaltung brauchen, können den neuen Not-Lieferservice der UB in Anspruch nehmen. Studierende können seit wenigen Tagen wieder Bücher ausleihen - allerdings nur als Selbstverbucher und an Rückautomaten. Dadurch gibt es keinen Kontakt mit den Mitarbeitern. Die großen Lesesäle und Arbeitsplätze bleiben geschlossen. Statt bis 24 Uhr ist die Uni-Bibliothek aktuell auch nur noch bis 16 Uhr geöffnet. Und nach jeder Rückgabe bleiben die Bücher mindestens 24 Stunden in Quarantäne. Immerhin: Die Studierenden müssen ihre Haus- und Abschlussarbeiten nicht mehr gedruckt oder gebunden abgeben - ein PDF reicht.

Wochenlang geschlossen waren auch die Mensen und Cafeterien. Seit Montag gibt es wieder täglich zwei Gerichte zur Auswahl - eines davon vegan. Zu haben ist es allerdings nur zum Mitnehmen in der "Auszeit", einem kleinen Pavillon vor der Mensa am Erlenring. Belegte Brötchen und Kaffee liefert das Mensa-Mobil, das auf die Lahnberge, ins Studentendorf und zur UB fährt.

"Zukunftswerkstatt"

Nach wie vor keinen Publikumsverkehr gibt es in den PC-Sälen, dem Hochschulrechenzentrum und der Universitätsverwaltung. Wer Beratung braucht, sich nach Wohnheimplätzen erkundigen oder einen Bafög-Antrag stellen will, kann das nur telefonisch oder per E-Mail tun (www.studentenwerk-marburg.de). Mit dem "Lernen auf Distanz" will die Philipps-Universität dafür sorgen, dass die rund 23000 Hochschüler trotz der Corona-Pandemie kein Semester verlieren und sie zugleich vor einer Ansteckung schützen. Dabei reicht das Angebot von Web-Konferenzen über Streaming bis zur schon länger bestehenden Lern- und Lehrplattform Ilias. Lehrende können über Ilias mit ihren Studierenden kommunizieren, Sprechstunden verwalten oder Tests, Umfragen oder virtuelle Klassenräume anbieten. Für virtuelle Seminare, Besprechungen oder Lerngruppen bietet die Hochschule Video- und Web-Konferenzdienste an.

Um Lehre und Prüfungen unter diesen Umständen zu unterstützen, baut die Universität ihre technische Infrastruktur aus. Zudem berät die "Zukunftswerkstatt digital gestützte Hochschullehre" die Lehrenden individuell, damit sie die Technik auch einsetzen können. Es gibt Tipps für die Gestaltung von Lektüreaufgaben und Demokurse für digitale Seminare und Prüfungs-Organisation.

Schwerer Studienbeginn

Schwer haben es die Studienanfänger, die vor allem online in das neue Semester gestartet sind. Anstelle von oft feucht-fröhlichen Orientierungseinheiten in der Marburger Oberstadt gibt es nun Webseiten zum Studieneinstieg, die als virtuelle Orientierungs-Angebote der einzelnen Studiengänge dienen.

Je nach der weiteren Entwicklung der Pandemie ist es möglich, dass doch noch Präsenzphasen stattfinden - eventuell wird das Semester auch in die vorlesungsfreie Zeit hinein verlängert. Die Studienberatung der Universität ist unter der Telefonnummer 06421/2822222 oder unter studierendensekretariat@verwaltung.uni-marburg.de erreichbar.