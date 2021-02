Büchergilde Gießen beliefert Kunden per Fahrradkurier

Übergabe an der Türschwelle: Dagmar Tenten und ihr Fahrradkurier Hans-Heinrich Pardey. Foto: Jung

GIESSEN - Schon als der erste Lockdown kam, überlegte sich Dagmar Tenten, die in der Wetzsteinstraße 4 die seit 67 Jahren bestehende Partnerbuchhandlung der Büchergilde führt, was sie denn nun unternehmen kann, damit der bekannte und beliebte Buchladen weiterläuft. Mit ihrem Bekannten Hans-Heinrich Pardey fand sie eine Lösung: "Corona macht eben alles ein bisschen komplizierter, aber nicht völlig unmöglich", schrieb sie in einer Mail - und die Idee hat sich bewährt.

Sie schilderte ihre Sorgen allen Menschen, mit denen sie seit vielen Jahren befreundet und bekannt ist: "Für unseren kleinen Laden geht es ums Überleben und die Frage, ob es das Geschäft nach dem Lockdown noch geben wird". Bücher bestellen rund um die Uhr machte sie ihren Kunden möglich, auch wenn der Laden geschlossen bleiben muss. An den Wochenmarkttagen, mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr, ist Dagmar Tenten, für die Bücher seit Kindesbeinen eine große Rolle spielen, im Laden. Andere Abholtermine lassen sich individuell vereinbaren. Besucher dürfen jedoch nicht hereinkommen, auf Klopfen kommt die Buchhändlerin an die Ladentür. Und nimmt den Lesestoff, so er vorrätig ist, aus dem Regal und reicht ihn den Käufern. Glücklich ist die Gießenerin über die Hilfe von ihrem Bekannten, der die bestellten Bücher, CDs, DVDs und andere schöne Dinge aus dem Angebot der Büchergilde als Radkurier zu den Kunden bringt. "Fahrradfahren tue ich sowieso", dachte sich Hans-Heinrich Pardey und bot Dagmar Tenten seine Unterstützung an. Wenn er eh auf zwei Rädern unterwegs sei, könne er auch die Bücher ausliefern, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Kunden bestellen telefonisch oder per Mail und er liefert bis vor die Haustür.

20 000 Kilometer war er im vergangenen Jahr unterwegs, natürlich nicht nur auf Liefertouren, das Jahr davor kam er auf die gleiche Strecke. Der 71-Jährige, der in Hüttenberg-Vollnkirchen wohnt, bezeichnet sich nicht als absoluter Fanatiker, der sonst kein Auto fährt. Weite Reisen legt er schon mit dem Auto zurück. Sein Job besteht darin, die Bücher aus der Verlagsauslieferung in Annerod, wo sich das Zentrallager für ganz Deutschland befindet, abzuholen und sie zunächst in die Wetzsteinstraße zu liefern. Die Mengen sind unterschiedlich, mal sind es kleine Päckchen, doch es kommen auch schon mal 40 bis 45 Kilo Bücher zusammen. Je nach Zeitpunkt am Quartalsanfang sind es meist größere Lieferungen. Auch für den Rücktransport der Remitenten ist Pardey zuständig.Homberg/ Ohm, Lich, Wetzlar, Stadt und Kreis Gießen sind seine Ziele. "Ich bin an der Quelle, näher kann man gar nicht sein", freut sich der Radkurier.

Auf ganz unterschiedlichen Rädern ist er unterwegs, die Verlagsauslieferung erledigt er mit E-Bike und Anhänger. In einem Lastenrad sieht der grauhaarige, sportliche Mann keine Vorteile. Für die anstrengende Arbeit motivieren ihn sicher auch die positiven Reaktionen der Kunden vor Ort. Viele Leute sind erstaunt und freuen sich, dass jemand zu ihnen kommt. Eine Tafel Schokolade oder auch ein Trinkgeld sind deutlicher Ausdruck dafür. Auch ein Kaffee, aus dem Fenster gereicht, kann eine moralische Stütze sein. Viele Leute, die er auf seinen Touren kennengelernt hat, würden nie im Internet kaufen. Sie lassen sich am Telefon von Dagmar Tenten beraten und sind froh, die Ware aus der Wetzsteinstraße zu erhalten.

"Gucken Sie sich an, wie mein Anhänger aussieht", deutet Pardey auf sein verschmutztes Gefährt. Wind und Wetter machen ihm nichts aus, nur bei Schneefall cancelt er die Touren. Zu seiner Ausrüstung zählt natürlich auch Werkzeug, mit kleinen Pannen muss er immer mal rechnen. Wichtiges Hilfsmittel: das Navigationsgerät. "Mit Autofahrern komme ich gut zurecht", freut sich der E-Bike-Pedalist. Schließlich bezeichnet er sich als Fahrradmensch, "ich bin aber trotzdem kein Autofeind". Seinen "Arbeitsort" in der Innenstadt erreicht er über Hüttenberg und Lützellinden, das ist die kürzeste Strecke. Bei schönem Wetter radelt er auch gemütlich durch das Lahntal.

Wenn eine Lieferung ansteht, ruft er bei den Bestellern an und kündigt die Lieferung mit einer gewissen Zeitvorgabe an, nahe Adressen legt er zu einer Tour zusammen. Und doch kommt es vor, dass niemand Zuhause ist: "Den Stress, den Zusteller haben, erlebe ich jetzt live mit". Nur die Zeit sitzt ihm glücklicherweise nicht so im Nacken. Parday hat Freude an der Begegnung mit Menschen, beispielsweise einer älteren Frau, die nicht mehr mobil ist. Eine Bestellung im Internet ist für sie keine Alternative, sie kann aber auch nicht mehr in den Laden kommen. Der Auslieferer freut sich: "Mir ist es angenehm, wenn ich merke, dass ich Menschen helfen kann".

Bei den kontaktlosen Übergaben wechselt er einige Worte und ist wieder weg. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Für Dagmar Tenten stellt Hans-Heinrich Pardey und sein Engagement eine Bereicherung für ihr Geschäft dar. "Es ist ein guter Service, den ich anbieten kann und der dankbar angenommen wird. Das Arbeiten Hand in Hand macht Spaß."

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Sie bekam keine finanzielle Unterstützung. Die Geschäftsfrau denkt dennoch positiv: "Lesen hat ein verschwindend geringes Infektionsrisiko - es bringt einen aber auf andere Gedanken."