Bullmann fordert globale Impfstrategie

GIESSEN/BRÜSSEL - GIESSEN/Brüssel (red). "Diese Pandemie ist eine globale Herausforderung, deshalb ist klar, dass auch die Lösung nur eine globale Initiative sein kann. Nur wenn alle Menschen weltweit geimpft werden können, sind wir auch in Europa sicher vor dem Corona-Virus und immer gefährlicheren Mutationen. Deshalb brauchen wir endlich eine Impfstrategie, die auch den Globalen Süden als Partner miteinschließt", erklärt der Gießener Udo Bullmann, Mitglied des Europäischen Parlaments, den Hintergrund seiner Initiative, die er im internationalen Netzwerk der sozialdemokratischen Parteien "Progressive Alliance" (einem weltweiten Verbund von über 140 sozialdemokratischen Parteien und Regionalverbänden) angestoßen hat.

Die sozialdemokratischen Parteien fordern eine massive Ausweitung der Herstellungskapazitäten für Impfstoffe. Die freiwillige Zusammenarbeit der Hersteller wird begrüßt, wo nötig sollen aber auch Produktionen an andere Impfstoffhersteller und Pharmaunternehmen über Lizenzen ausgelagert werden. Damit in geeigneten Produktionsstätten überall auf der Welt produziert werden kann, darf auch die zeitlich befristete Weitergabe von Patenten und Produktionswissen kein Tabu sein. Bei der Verteilung der Impfstoffe darf es nicht länger auf die Finanzkraft der nachfragenden Länder ankommen. Besonders gefährdete Gruppen, wie Menschen im Gesundheitswesen und in anderen dem Virus besonders ausgesetzten Berufsgruppen, müssen weltweit zuerst Zugang zu Impfstoffen erhalten. Dabei soll die Strategie der internationalen Impfallianz COVAX eine faire Verteilung und eine solide Versorgung gewährleisten. Ihre Zahlungsengpässe müssen umgehend beseitigt werden. Die Mitglieder der Progressiven Allianz setzen sich in ihren vielfältigen Funktionen dafür ein, zusammen mit der Welthandelsorganisation unbürokratisch Produktionsausweitungen zu ermöglichen und über die Weltgesundheitsorganisation die Impfstoffversorgung mit Finanzmitteln und Know-How auszustatten. Solidarität statt Impfnationalismus ist die einzige Möglichkeit, um diese Krise zu beenden.

"Der Schutz von Menschen muss an erster Stelle stehen. Das wird uns nur gelingen, wenn Impfstoffe gegen die Pandemie weltweit zu einem öffentlichen Gut werden, zu dem alle gleichen Zugang haben", so Udo Bullmann abschließend.