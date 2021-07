BUND wählt Sprecherteam

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der BUND-Kreisverband Gießen hat in seiner Mitgliederversammlung ein neues Sprecherteam gewählt. Dazu gehören Dr. Hans Joachim Grommelt, Niklas Grüterich, Andrea Hager, Martin Krauß, Margrit Rockenbach und Sabine Wolters. Das Team hat sich damit verjüngt und verkleinert und geht mit frischem Elan in die nächsten drei Jahre. In der Mitgliederversammlung wurden die Erfolge und Erlebnisse des Verbandsjahres 2020/2021 dargestellt. Trotz Pandemie-bedingter Einschränkungen konnten einige Veranstaltungen durchgeführt werden. Große Fortschritte wurden auf der neu angelegten Biotopentwicklungsfläche in der Lahnaue erzielt, wo auch in Zukunft neue Biotope und Möglichkeiten für die Umweltbildung entstehen. Weitere Informationen auf der Homepage www.bund-giessen.de.