Bundeskanzlerin Angela Merkel beeindruckt von Gießener Museen

Angela Merkel besucht das Liebig-Museum.

GIESSEN - Mancher Kindergartenausflug verläuft aber mal so ganz anders. Denn als die kleine Gruppe drei- oder vierjähriger Steppkes gegen 11.25 Uhr in der Liebigstraße ankommt, findet sie sich nicht nur in der ersten Reihe einer Menschenmenge wieder. Vermutlich ziemlich unerwartet stehen die Kleinen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber. Zusammen mit Kanzleramtsminister Helge Braun hat sie am Donnerstag Liebig-Laboratorium und Mathematikum besichtigt. Der Besuch stand im Rahmen einer Tour zu Orten der Naturwissenschaften und ihrer Anwendungen - im Anschluss an ihre Visite in Gießen stattete die Kanzlerin dem Biontec-Werk in Marburg einen Besuch ab. "Zum Auftakt habe ich das Liebig-Museum kennenlernen dürfen. Ein Schatzkästchen oder Kleinod von historischer Bedeutung", sagte die Bundeskanzlerin vor Journalisten.

Ausgebucht: Auf den Balkonen der Wohnhäuser in Sichtweite des Liebig-Museums scheint kaum noch ein Platz frei zu sein. Die Polizei ist schon länger vor Ort. Mit einem Schlag werden es jedoch mehr und mehr Kollegen, als von der Frankfurter Straße eine Wagenkolonne einbiegt und vor dem Museum haltmacht. Einen Augenblick lang passiert nichts. Die Spannung steigt, offensichtlich auch bei kleinen und kleinsten Beobachtern der Szenerie, die ihre Plätze in der ersten Reihe längst eingenommen haben. Und dann ist sie plötzlich da: die Kanzlerin. Freudiges Winken aus der ersten Reihe, und selbstverständlich winkt Angela Merkel zurück. Schnell noch ein Gruppenfoto, bevor die Kanzlerin in die beiden Museen aufbricht.

Abschluss vor der versammelten Presse im Saal des Mathematikums: "Justus von Liebig hat die organische Chemie fortentwickelt, aber er hat vor allem auch die Lehre der Chemie anschaulich gestaltet", erinnert Merkel. Es sei sehr imposant zu sehen, dass ein 200 Jahre alter Hörsaal heute im Großen und Ganzen eigentlich noch bestehen könne. "Deshalb sollten möglichst viele Schüler und auch andere Menschen dort hingehen", wünscht sich die Christdemokratin. Denn unter anderem das, was man heute als Düngemittel kenne, habe hier in einer Zeit, in der auch die Einflüsse der Gebrüder Humboldt noch spürbar gewesen seien, seinen Anfang gefunden. "Die Stadt Gießen hat Justus von Liebig eine gute Heimat gegeben oder der Institution, die damals hier verantwortlich war", meint die Regierungschefin.

Die meisten verbänden Mathematik nicht mit dem Anfassen, sondern mehr mit dem Grübeln, erklärt die Politikerin nach ihrem Besuch in dem benachbarten Mitmachmuseum. "Hier ist es dagegen ganz praktisch gemacht. Man darf aber auch rechnen. Ich habe Familien beim Experimentieren beobachten können, und ich glaube, dass das ein wunderbarer Ort ist, sich über Mathematik Gedanken zu machen." Justus von Liebig habe mit seinen Abendvorlesungen die Idee gehabt, das breite Publikum für Wissenschaften zu begeistern, in diesem Fall für die Chemie. "Sie tun das hier für die Mathematik", wendet sich die Kanzlerin an Gründer Prof. Albrecht Beutelspacher. Daraus seien die Wurzeln entstanden, die Deutschland auch heute noch als Industrie- und Wirtschaftsstandort stark machten. "Denn gute Forschung, hohe Experimentierkunst und Innovationsfähigkeit, verbunden mit der Anwendung - das ist im Grunde das, was unseren Wohlstand schafft. Das sollten wir nie aus den Augen verlieren. Vor 200 Jahren hat das in der Zeit der Industrialisierung seinen Anfang genommen und muss heute gepflegt werden."

Auf Nachfrage äußert sich die Kanzlerin zum Abschluss zur aktuellen Lage in Afghanistan. "Wir sind jetzt mit Hochdruck dabei, Menschen aus Afghanistan zurückzuholen, deutsche Staatsbürger, aber auch so viele Ortskräfte wie möglich oder Afghanen, die Schutz brauchen." Es handele sich um eine koordinierte internationale Aktion, bei der Deutschland eine wichtige Rolle spiele. Sie danke den Soldaten für den hoch komplizierten Einsatz, "und ich wünsche mir, dass auch heute wieder Flugzeuge mit Schutz suchenden Menschen wohlbehalten ankommen". Ihr Dank gelte auch dem Land Usbekistan, mit dem man sehr intensiv zusammenarbeite. "Ich hoffe, dass es uns gelingt, noch möglichst viele Menschen nach Hause oder in Sicherheit zu bringen."